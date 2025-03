Empresa japonesa compradora de bitcoin anuncia filho de Donald Trump como conselheiro

A Metaplanet, uma empresa japonesa que ficou mais conhecida depois de iniciar compras frequentes de bitcoin, anunciou nesta semana que contará com Eric Trump, filho do presidente Donald Trump, como membro do seu Conselho Estratégico. E a novidade está diretamente ligada ao mundo das criptomoedas.

Ao explicar o anúncio, o CEO da Metaplanet, Simon Gerovich, disse que "Eric Trymp traz uma experiência rica na área imobiliária, de finanças, de desenvolvimento de marcada e de crescimento corporativo estratégico, além de ter se tornado um líder no incentivo à adoção global de ativos digitais".

Gerovich também compartilhou no X, antigo Twitter, uma foto com Trump em que os dois aparecem usando bonés que fazem referência ao bitcoin. Ainda não está claro o tamanho da participação de Eric Trump na empresa, e se houve alguma contrapartida para ele ingressar no conselho.

Além da Metaplanet, Eric também está listado entre os "embaixadores" do World Liberty Financial junto com outros dois filhos de Donald Trump. O projeto foi lançado em 2024 e se concentra no mercado de criptomoedas, em especial no mundo das finanças descentralizadas (DeFi).

Informações da imprensa internacional indicam que o objetivo da Metaplanet com a novidade é expandir a sua imagem e reconhecimento a nível global, potencialmente atraindo mais atenção de investidores internacionais e reforçando sua ligação com o bitcoin e o mundo cripto.

Além de Eric, a família Trump como um todo realizou uma forte aproximação com o mundo das criptomoedas ao longo de 2024. O próprio Donald Trump se aliou ao setor durante a campanha presidencial daquele ano, ajudando a atrair eleitores e doadores ligados ao mercado.

Desde então, Trump anunciou diversas medidas voltadas para o setor e prometeu tornar os Estados Unidos a "capital mundial de cripto". Ele também criou uma reserva estratégica de bitcoin e prometeu estabelecer regulações que sejam favoráveis para as empresas do mercado.

Já a Metaplanet intensificou as suas compras de bitcoin ao longo de 2024. No momento, ela está entre as dez empresas com mais unidades do ativo. O movimento a ajudou a atrair o interesse de investidores, com as ações da companhia chegando a saltar 4.800%.

