Empresa japonesa capta US$ 255 milhões para investir em bitcoin

A empresa japonesa Metaplanet anunciou que levantou cerca de 40,8 bilhões de ienes, o equivalente a aproximadamente US$ 255 milhões, em uma rodada de financiamento voltada à ampliação de suas reservas de bitcoin.

A captação foi realizada por meio da emissão de novas ações para investidores institucionais globais. Segundo a companhia, a estrutura financeira pode liberar até 85,3 bilhões de ienes, cerca de US$ 531 milhões, caso instrumentos adicionais sejam exercidos.

A empresa afirmou que os recursos serão direcionados principalmente para acelerar sua estratégia de acumulação de bitcoin.

Acesse o ouro sem burocracia pela Mynt, do BTG Pactual. Invista em PAXG com baixo custo, liquidez imediata e proteção em tempos de incerteza. Comece agora e ganhe cashback de R$ 50 em bitcoin para investimentos a partir de R$ 500 com o cupom FOM26, válido até 30/06/2026.

As novas ações foram emitidas com um preço cerca de 2% acima do valor de mercado. A operação também incluiu títulos de garantia com preço de exercício fixado com um prêmio de 10%.

Caso esses títulos de garantia sejam exercidos, a companhia poderá captar mais 44,5 bilhões de ienes adicionais.

A empresa também introduziu uma nova série de títulos de garantia com preço de exercício variável, vinculados a um mecanismo baseado no valor patrimonial líquido.

Mecanismo vinculado ao valor patrimonial

O novo instrumento inclui uma cláusula baseada na relação entre o valor de mercado da empresa e o valor de seus ativos em bitcoin, conhecida como múltiplo sobre o valor patrimonial líquido.

Segundo a Metaplanet, os títulos de garantia só poderão ser exercidos quando as ações forem negociadas a pelo menos 1,01 vez esse indicador ajustado.

A companhia afirmou que esse modelo foi desenvolvido para garantir que a emissão de novas ações aumente a quantidade de bitcoin por ação, reduzindo o risco de diluição para investidores existentes.

Estratégia mira 210 mil bitcoins

Como parte da reorganização da estrutura de capital, a empresa também suspendeu o exercício de títulos de garantia emitidos anteriormente, que poderiam representar até 210 milhões de ações. A medida foi adotada para priorizar a nova estrutura de financiamento.

A Metaplanet informou que pretende utilizar os recursos captados para ampliar suas reservas de bitcoin e avançar em direção à meta de longo prazo de manter 210 mil unidades da criptomoeda.

Atualmente, a empresa possui cerca de 35.102 bitcoins, o que a coloca entre as maiores companhias do mundo em reservas corporativas do ativo.

As ações da Metaplanet, negociadas na bolsa de Tóquio, encerraram o pregão com alta de cerca de 5% na segunda-feira.

O movimento ocorreu no mesmo período em que o bitcoin voltou a superar a marca de US$ 73 mil no mercado internacional.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok