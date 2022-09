Empresa fundada por brasileiros desenvolve metaversos para igrejas realizarem cultos virtuais

A InPeace, uma empresa fundada por brasileiros e com sede nos EUA, desenvolveu um novo serviço para oferecer à igrejas: a criação de metaversos para a realização de uma série de atividades tradicionais dos templos em realidade virtual.

Atualmente, a empresa possui 60 igrejas cadastradas, que já utilizam o serviço de criação de metaversos.

Para a empresa, a oferta do serviço está em linha com um interesse das igrejas de continuar a oferecer atividades no ambiente virtual, algo que ganhou mais força com a pandemia.

Além disso, a funcionalidade é vista como uma forma de “chamar a atenção” de um público mais jovem e manter ou expandir a capilaridade obtida durante a pandemia.

O sistema da InPeace permite criar metaversos personalizados para reproduzir a aparência dos templos físicos, com a realização de louvores e interações entre os avatares.

Um dos fundadores da empresa, Hudson Chamon, afirma que a empresa está se especializando na criação de templos no metaverso porque há a sensação de que o mercado está “cada vez mais ligado e aberto a essas novidades”.

O ambiente virtual permite criar QR Codes para coletar doações em forma de dízimos, criar salas para atendimentos privados e ambientes exclusivos para músicos. É possível ofertar livros, realizar eventos e usar hashtags para campanhas específicas.

O objetivo da empresa é ter “um ambiente totalmente adaptado e interativo exatamente como feito em dia de culto presencial”.

“Essa ambiente virtual permite uma imersão fidedigna à realidade, as Igrejas podem criar novos cenários e também podem recriar locais reais, como uma réplica perfeita de seus templos físicos”, explicou André Vargas, outro fundador da InPeace.

