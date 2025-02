Empresa de tecnologia para saúde Semler Scientific investe R$ 500 milhões em bitcoin

A Semler Scientific, uma empresa de fornecimento de software e tecnologia para a área da saúde, anunciou na última terça-feira, 4, que investiu US$ 88,5 milhões (mais de R$ 510 milhões, na cotação atual) em unidades de bitcoin. As aquisições foram usadas para expandir as reservas da companhia.

De acordo com a empresa, as compras ocorreram entre os dias 11 de janeiro e 3 de fevereiro, com a aquisição de 871 unidades. O preço médio por unidade foi de US$ 101.616. As informações foram divulgadas junto à SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

A companhia também informou que os recursos para a operação foram obtidos a partir de uma oferta de notas conversíveis em janeiro de 2025 e também da monetização de uma parte dos seus investimentos na empresa Monarch Medical Tecnhologies, que também é da área de saúde.

Apesar de investimentos em bitcoin por uma empresa de tecnologia na saúde serem incomuns, a operação não foi a primeira do tipo realizada pela Semler. No momento, a companhia conta com 3.192 unidades da criptomoeda adquiridas, avaliadas em US$ 320 milhões.

O preço médio por unidade foi de US$ 87.854, com um gasto total de US$ 280,4 milhões, indicando a lucratividade da empresa com a estratégia. A última compra do ativo ocorreu entre os dias 16 de dezembro de 2024 e 10 de janeiro de 2025, com US$ 23,3 milhões investidos.

Em um comunicado, Eric Semler, presidente do conselho da companhia, disse que a empresa está "animada com o progresso que estamos fazendo para aumentar nosso estoque de bitcoin. Estamos especialmente satisfeitos com a nossa oferta bem-sucedida de notas conversíveis".

A estratégia da Semler Scientific é adquirir as unidades de bitcoin e usá-las como uma reserva de valor, além de se beneficiar por possíveis valorizações futuras do ativo. Esse tipo de operação tem ganhado espaço no mercado devido ao sucesso da MicroStrategy com a estratégia.

A companhia é atualmente a maior detentora institucional da criptomoeda e chegou a realizar compras do ativo por 12 semanas consecutivas, encerrando a sequência na última semana. Assim como a Semler, as compras são custeadas por ofertas de ações e de notas conversíveis, o que preocupa alguns analistas.