Empresa de finanças descentralizadas anuncia calote milionário por investidora de criptomoedas

A TrueFi, uma empresa de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês), anunciou nesta segunda-feira, 10, que levou calote por parte da Blockwater Technologies, companhia de investimentos em criptomoedas que possui sede na Coreia do Sul.

De acordo com um comunicado da TrueFi, o calote se refere a um empréstimo no valor de US$ 3,4 milhões (R$ 17,73 milhões, na cotação atual) cuja data final de pagamento era o dia 6 de outubro.

Segundo a TrueFi, o calote é o primeiro na história da companhia, e representa cerca de 2% do valor total de empréstimos. O comunicado informa ainda que o pagamento será reestruturado com a Blockwater para maximizar a chance de pagamento.

"O grupo de crédito TrueFi realizou um trabalho extrajudicial exaustivo com a Blockwater, incluindo uma extensão do prazo de pagamento, mas em última instância determinou que um processo judicial levaria a um resultado mais positivo para os acionistas considerando a complexidade da insolvência", diz a TrueFi.

A empresa de DeFi afirmou ainda que o calote não afetará clientes com empréstimos em stablecoins, como a USDC e a USDT, e nenhum outro portfólio da empresa no mercado de capitais.

Até o momento, a Blockwater realizou oito pagamentos, totalizando US$ 645 mil, mas ainda não conseguiu quitar os US$ 2,9 milhões restantes.

Ao mesmo tempo, a TrueFi já realizou US$ 1,7 bilhão em empréstimos, coletando cerca de US$ 1,5 bilhão em pagamentos de 136 empréstimos, com lucro de US$ 34,34 milhões para as pessoas que emprestaram o dinheiro usado nas operações de crédito.

"Apesar das condições do mercado, a demanda por empréstimos continua alta e superando a oferta de capital. Com uma abordagem tradicional e rigorosa, a carteira de empréstimos da TrueFi continua saudável e ativa tanto no ambiente cripto quanto no mundo real", afirma a empresa.

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok