Empresa de ex-funcionários do Facebook lança blockchain após receber R$ 1,8 bilhão em investimentos

A Aptos Labs, uma empresa criada por ex-funcionários do Facebook, estreou oficialmente na segunda-feira, 17, seu blockchain próprio, em um esforço da companhia para se tornar uma das referências no mercado de Web3.

A empresa foi criada por alguns dos responsáveis por desenvolver a diem, uma stablecoin atrelada ao dólar que foi projetada pela Meta, empresa dona do Facebook. A iniciativa acabou sendo cancelada pela empresa neste ano após uma venda de ativos ligados ao projeto que chegou a R$ 1 bilhão.

O lançamento do blockchain da companha ainda não conclui o estabelecimento da rede no mercado. Ainda não foi disponibilizada, por exemplo, a criptomoeda que será usada no blockchain, e outros itens como carteiras digitais e tecnologia para tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) estão em desenvolvimento.

O objetivo da Aptos é "desenvolver produtos e aplicações no blockchain que redefinam a experiência dos usuários na Web3", de modo a "levar a descentralização para as massas" a partir de uma melhor usabilidade das ferramentas ligadas ao setor.

O desenvolvimento do blockchain demorou quatro anos, segundo a empresa, e ele foi idealizado para ser "seguro, escalável e podendo receber upgrades".

A Aptos acredita na "necessidade de um blockchain rapidamente inovador e adaptável que atenda às necessidades das pessoas de hoje e de gerações futuras. Capacidade de atualização, movimento e uma experiência de usuário em primeiro lugar são alguns dos princípios fundamentais e recursos exclusivos do blockchain Aptos".

A companhia afirma que trouxe algumas inovações para o setor a partir do seu blockchain, como uma "abordagem modular" para o processamento de transações que permite atualizações mais rápidas e simples focadas em módulos individuais. A velocidade de processamento, afirma a empresa, é o grande diferencial em relação a outras redes.

Nos últimos anos, a Aptos recebeu uma série de investimentos que, na última rodada, levaram a companhia a um valor de mercado de cerca de US$ 2 bilhões (R$ 10,5 bilhões, na cotação atual). Empresas como a FTX, Binance, Coinbase e PayPal já investiram cerca de US$ 350 milhões (R$ 1,84 bilhão, na cotação atual).

O objetivo da Aptos é que seu blockchain concorra com outras redes usadas atualmente para desenvolver projetos ligados à chamada Web3, caso da Solana, com usos em áreas como NFTs, jogos, comércio, redes sociais e entretenimento, todas ligadas à aplicação de contratos inteligentes.

"A combinação única de foco na experiência do usuário, capacidade de atualização e tecnologia de ponta tornam o Aptos o lar para os desenvolvedores criarem aplicativos para as próximas gerações", promete a empresa.

A Aptos foi alvo de algumas críticas por usuários no mesmo dia em que seu blockchain estreou oficialmente. A principal delas está ligadas ao "tokenomics" do projeto, termo que se refere à lógica econômica e de funcionamento do token ligado à rede, chamado de aptos, ou APT.

No mesmo dia, a empresa publicou um artigo explicando o funcionamento do token, e afirmou que "criar uma rede para as pessoas requer um tokenomics projetado com a comunidade e a justiça em seu centro".

1/ Creating a network for the people requires a tokenomics designed with the community and fairness at its center.

The overview of that tokenomics is available here: https://t.co/KeU7RXANkd

— Aptos (@AptosLabs) October 18, 2022