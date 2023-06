PPP capta US$ 1 bilhão para mineração de bitcoin com energia de vulcões em El Salvador

Na última segunda-feira, a Volcano Energy anunciou a captação de US$ 1 bilhão para a mineração de bitcoin utilizando a energia dos vulcões de El Salvador. A mineradora de 241 megawatts será construída na região de Metapán, em El Salvador, de acordo com o comunicado divulgado pela empresa, e terá o investimento da Tether, emissora da maior stablecoin em valor de mercado atualmente, e do governo local, graças a uma parceria público-privada (PPP).

Sob o comando do presidente Nayib Bukele, o governo de El Salvador foi o primeiro a integrar o bitcoin como moeda oficial, e agora terá um “papel crucial” no planejamento e na execução do projeto da mineradora. Segundo o comunicado da Volcano Energy, compartilhado por órgãos oficiais do país, 23% das receitas levantadas virão do governo salvadorenho.

Os investidores externos deterão 27% do empreendimento e os 50% restantes serão "reinvestidos" para expandir a produção de energia e as capacidades de mineração, disse a empresa.

Energia "vulcânica"

Apesar do foco do projeto ser na energia geotérmica, produzido a partir do calor gerado por vulcões, inicialmente a mineradora será alimentada com 169 MW de energia solar e 72 MW de energia eólica. O uso de energia renovável na mineração de bitcoin é muito defendido, já que o procedimento que valida as transações no blockchain necessita de computadores superpotentes que consomem muita energia elétrica.

Dessa forma, o poder de computação da mineradora da Volcano Energy em Metapán será de 1,3 exahash/segundo, segundo o comunicado. Ainda não ficou claro como a energia geotérmica será incorporada posteriormente, mas o foco do projeto, segundo a empresa, é explorar o seu potencial.

A Volcano Energy mencionou ainda que este local de mineração pretende ser um "caminho para o futuro geotérmico".

Paolo Ardoino, CTO da Tether, disse em um comunicado que a empresa por trás da USDT, a maior stablecoin em valor de mercado, está buscando diversificar o seu “ecossistema estratégico” e o investimento na Volcano Energy representa uma das iniciativas “mais inovadoras”.

