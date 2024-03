Empresa de energia é listada em mercado de ações tokenizadas e venda pública levanta R$ 3,3 milhões

A Eletron Energia, empresa do setor de eficiência energética, foi listada recentemente na BEE4, mercado regulado de ações tokenizadas. A iniciativa, que aproveita os benefícios da tecnologia blockchain para fazer IPOs de PMEs, visa impulsionar o desenvolvimento econômico ao fortalecer empresas brasileiras promissoras.

A oferta pública da Eletron Energia (ELEN4), levantou R$ 3,3 milhões. De acordo com um comunicado de imprensa, o dinheiro será aplicado em novos projetos, expansão comercial e novas soluções de tecnologia, automação e inovação na empresa do setor de eficiência energética. O primeiro pregão aconteceu na última quarta-feira, 27, com preço de abertura de R$ 33.

Eletron Energia (ELEN4)

A Eletron Energia foi fundada em 2015 e, desde 2016, vem crescendo a partir dos recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). De acordo com um comunicado, o faturamento da Eletron Energia aumentou 550% de 2019 a 20230 e a empresa já implementou mais de 150 projetos de eficiência energética, totalizando R$ 160 milhões.

“Nosso objetivo é construir um negócio rentável a longo prazo, que tenha um impacto positivo na sociedade e no meio ambiente, com uso eficiente da energia. Com ações listadas na BEE4, nos tornamos uma oportunidade para investidores no geral, pessoas físicas e institucionais, também participarem dos avanços desse setor e da lucratividade intrínseca do nosso modelo de negócio”, disse Ricardo Kenji, diretor e fundador da Eletron Energia.

“A eficiência energética faz parte da agenda das indústrias no país, que vem intensificando investimentos no segmento não só por redução de custos, mas para se adequar às melhores práticas em ESG. De 2013 a 2020, o Brasil investiu quase R$2 bilhões em pesquisa e desenvolvimento neste tema, segundo dados do Atlas da Eficiência Energética Brasil 2022 e da inova-e. É um mercado com grandes oportunidades e é nesse contexto que a Eletron Energia se destaca, uma empresa que, além de viabilizar projetos sustentáveis, torna outros negócios mais competitivos e lucrativos”, comentou Patricia Stille, CEO da BEE4.

Ações tokenizadas

A BEE4 já negociou mais de R$ 2 milhões em ações tokenizadas de PMEs, tem Itaú e a Genial Investimentos como parceiros e quer alcançar a B3.

A primeira companhia a listar na BEE4 foi a Engravida, rede de clínicas de reprodução assistida, que passou a ter ações tokenizadas negociadas em setembro de 2022. Em junho de 2023, foi a vez da Mais Mu, especializada em snacks saudáveis. Em novembro do mesmo ano, a Plamev Pet, maior empresa independente de planos de saúde e assistência para pets do Brasil, abriu capital na BEE4.

