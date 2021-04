Empresa de blockchain recebe aporte milionário de JPMorgan e Mastercard

Nesta terça-feira (13), a Consensys, desenvolvedora de softwares e aplicações que utilizam a blockchain do Ethereum, divulgou que em sua primeira rodada de investimento externo, levantou um total de 65 milhões de dólares, originados de grandes instituições financeiras, como JP Morgan, UBS e Mastercard.

Há alguns anos buscando se posicionar no mercado como referência em desenvolvimento de novos protocolos na blockchain do Ethereum, a rodada de investimentos representa um aumento na credibilidade da empresa, que busca transformar o mercado financeiro através de novas aplicações e tecnologias.

Sobre o acontecimento, em entrevista ao Decrypt, Joe Lubin, fundador da Consensys, ressaltou a importância do investimento por parte de grandes instituições, como o JP Morgan, evidenciando a importância de validar novas tecnologias com instituições financeiras muito consolidadas no mercado.

“É uma boa combinação entre a economia tradicional, “capitalistas de risco” e novos protocolos de criptografia”, comentou Joe.

Para o fundador da ConsenSys, o investimento de empresas desse porte evidencia uma grande mudança e, de certa forma, uma prova de que o mercado financeiro tradicional está buscando se integrar às novas tecnologias promovidas por ativos digitais. Nesse cenário, Lubin enxerga a empresa como uma fomentadora de novas soluções, para empresas e consumidores, como a MetaMask.

Se beneficiando da alta do ether, a ConsenSys têm crescido também em outras frentes, principalmente por um grande aumento na adoção de seus projetos, como a MetaMask. A carteira descentralizada que permite que usuários realizem uma troca fácil e segura de diferentes criptoativos rendeu ótimos frutos para a empresa. Cobrando uma taxa de 0,875% a cada troca na plataforma, a ConsenSys teve um ganho superior a 17 milhões de dólares, que deve aumentar nos próximos anos devido ao aumento de transações utilizando o MetaMask.

No curso Decifrando as Criptomoedas" da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, head de criptoativos da EXAME, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o funcionamento. Confira.}