Empresa cripto anuncia 'nova fase global' e irá disponibilizar frações de ações para investidores

A Bitso, empresa cripto com foco na América Latina, anunciou na última quinta-feira, 8, uma "nova fase global" em que irá disponibilizar frações de ações e reforçar seu portifólio B2B no Brasil. Após 11 anos, o "rebranding" da empresa também envolve uma nova identidade visual e o redesenho do aplicativo.

Frações de ações

Com a reformulação, a Bitso anunciou que irá disponibilizar o investimento em frações de ações para investidores. Inicialmente apenas no México, a funcionalidade não envolve o uso da tecnologia blockchain e marca a entrada da empresa no mercado de ações.

Investidores mexicanos terão acesso a frações de ações e ETFs de companhias do mundo todo. Segundo a Bitso em um comunicado, havia uma forte demanda de seus clientes por opções de diversificação de investimentos com instrumentos tradicionais.

Além disso, a empresa pretende fazer o lançamento progressivo das frações de ações para outros países ao longo do próximo ano, informou o comunicado enviado à EXAME.

Portifólio B2B no Brasil

Através de seu braço B2B, o Bitso Business, a empresa também afirma que pretende reforçar seu portifólio B2B no Brasil. O comunicado anuncia novas opções para operações de câmbio, como FX com stablecoins e FXaaS, uma interface amigável para que nossos clientes institucionais ofereçam os serviços de remessas para seus clientes finais.

"Nossa visão é ambiciosa e clara. Queremos evoluir a Bitso para oferecer às pessoas o aplicativo que os acompanha em toda a sua jornada rumo à liberdade financeira; e às empresas a melhor infraestrutura de pagamentos que conecte as stablecoins e o sistema financeiro tradicional, permitindo a expansão global de seus negócios com velocidade e transparência. Nossa nova imagem não é apenas uma questão estética, o novo rebranding da Bitso e design do app são um reflexo dessa evolução, tornando essas ferramentas poderosas mais intuitivas e acessíveis a todos, consolidando nossa liderança no futuro das finanças", disse Bárbara Espir, country manager da Bitso no Brasil.

“Isso não é apenas sobre lançar novos produtos; é o resultado de 11 anos de trabalho incessante da Bitso para desmantelar as barreiras dos serviços financeiros tradicionais. Estamos muito entusiasmados com esta nova etapa, na qual nossa experiência como o líder indiscutível em criptomoedas no México nos leva a evoluir como uma plataforma de investimentos e infraestrutura de pagamentos. Conseguimos isso ao unir o melhor dos dois mundos: a flexibilidade e as oportunidades de cripto e do dinheiro digital, com a solidez dos ativos tradicionais. Estamos cumprindo nossa missão de fazer com que o futuro financeiro seja acessível para todos e de continuar sendo uma referência na indústria”, acrescentou Daniel Vogel, CEO e cofundador da Bitso.

