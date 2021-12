Empresa cria fundo bilionário para acelerar adoção do blockchain Algorand

A Borderless Capital está lançando um fundo de 500 milhões de dólares chamado ALGO Fund II, para ajudar a desenvolver projetos construídos no blockchain da Algorand.

A companhia anunciou na última terça-feira, 30, que o fundo irá investir em “ativos digitais que impulsionam a nova geração de aplicativos descentralizados no blockchain da Algorand”, incluindo projetos “para disruptar a economia de criadores com [tokens não-fungíveis] e iniciativas que podem aumentar o capital no ecossistema da ALGO (de finanças descentralizadas) através de liquidity mining , realização de empréstimos, e de yield farming”, afirmou a companhia em um comunicado de imprensa.

“Ficamos impressionados como o ecossistema se expandiu desde então, mas acreditamos que esse é apenas o início e existe um grande espaço para continuar crescendo”, afirmou o fundador da Borderless Capital no comunicado.

A empresa de Miami está entre os maiores investidores do ecossistema da Algorand. Em junho de 2019, lançou o fundo de 200 milhões de dólares chamado ALGO Fund I. A Borderless afirma que atualmente foca 400 milhões de dólares em investimentos para projetos na Algorand através de diversos fundos.

A companhia afirmou que o fundo ALGO Fund I investiu em mais de 100 empresas nos últimos 30 meses, incluindo Tinyman, Yieldy.Finance, Reach, Opulous e Flare Network.

É a segunda maior injeção de capital de risco na Algorand em alguns dias. O ex-executivo do Citi, Matt Zhang, anunciou um novo fundo de 1,5 bilhão de dólares na última segunda-feira, 29, e a Algorand está listada como uma parceira estratégica.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

