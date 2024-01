Empresa compra bitcoin como estratégia de investimento e tem lucro de quase US$ 1 bilhão em 2024

O bitcoin gerou para a empresa de tecnologia de software americana MicroStrategy mais de US$ 800 milhões em 2024.

Dados do recurso estatístico Bitcoin Treasuries confirmam que o investidor corporativo pioneiro obteve quase nove dígitos em bitcoin este ano.

MicroStrategy e bitcoin: US$ 600 milhões em um dia

A atual renaissance do preço do bitcoin é particularmente prazerosa para a MicroStrategy, detentora do maior tesouro corporativo de Bitcoin do mundo.

Última compra em 27 de dezembro de 2023, o estoque da empresa agora totaliza 189.150 BTC. Em 9 de janeiro, isso vale aproximadamente US$ 8,832 bilhões — US$ 840 milhões a mais do que em 1º de janeiro.

Os impressionantes ganhos desde o início do ano formam apenas um dos vários exemplos do retorno do bitcoin da MicroStrategy.

Em 8 de janeiro, quando BTC/USD viu uma vela diária de US$ 3.000, a empresa obteve a maioria de seus retornos de 2024 — cerca de US$ 600 milhões.

Quando comprou bitcoin pela primeira vez em agosto de 2020, a maior criptomoeda era negociada por pouco mais de US$ 10.000. Após sua última aquisição de 14.620 BTC, seu custo base tornou-se US$ 31.168 por moeda.

Como relatou o Cointelegraph na semana passada, o CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, também está desfrutando de um investimento igualmente bem-sucedido, possuindo pessoalmente mais de 17.000 BTC.

Se o bitcoin continuar a subir, Saylor poderá em breve entrar na lista dos mais ricos do mundo — mas ainda precisa de um preço de bitcoin acima de US$ 1 milhão para superar o líder atual, Elon Musk.

MSTR enfrenta contratempos apesar do preço otimista do bitcoin

Um contraste curioso, entretanto, aparece na forma das ações da MicroStrategy, cujo preço caiu mais de 15% desde o início do ano, segundo dados da Cointelegraph Markets Pro e TradingView.

Na semana passada, Saylor revelou uma venda de US$ 216 milhões em opções de sua empresa, revelando que planejava usar a liquidez para aumentar ainda mais sua própria exposição ao bitcoin.

No início do ano, ele publicou os retornos da MSTR em relação a ações, ouro e o próprio bitcoin no X (anteriormente Twitter), revelando que a primeira superou os demais.

“Este ano o bitcoin empoderou a MicroStrategy,” ele resumiu nos comentários acompanhantes.

