Empresa aproveita queda e compra R$460 milhões em bitcoin em uma semana

A MicroStrategy, empresa de softwares para inteligência empresarial listada na Nasdaq sob o ticker MSTR, já vem acumulando bitcoin há um tempo como sua estratégia de tesouraria. Agora, a companhia anunciou a compra de 1.434 bitcoins entre 29 de novembro e 8 de dezembro.

A MicroStrategy pagou 82,4 milhões de dólares pelos bitcoins em uma média de 57.477 mil dólares cada, segundo um comunicado.

Desde 8 de dezembro, a empresa conta com 122.478 unidades da criptomoeda compradas por um preço médio de 29.861 dólares cada. O bitcoin é negociado no momento por 49.200 dólares, fazendo com que as unidades da MicroStrategy sejam avaliadas em aproximadamente 6 bilhões de dólares.

A companhia conseguiu o dinheiro para a compra com a venda de ações. No terceiro trimestre, ela comprou quase 9 mil unidades de bitcoin, uma média de 3 mil bitcoins por mês.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

