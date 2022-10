Empresa anuncia jogo de metaverso em mundo aberto desenvolvido por brasileiros

A empresa ZCore anunciou o lançamento de um metaverso totalmente desenvolvido por brasileiros, o ZCore City. O mundo digital aberto permite aos usuários criar uma vida online com festas e amigos virtuais, além da possibilidade de ter um emprego, ser um grande empresário ou investidor, e outras atividades.

Assim como outras iniciativas de metaverso como The Sandbox, USM.World e Decentraland, no ZCore City, os jogadores podem conectar sua própria carteira de ativos na Web3 e comprar itens do jogo, incluindo tokens não-fungíveis (NFTs), usando criptomoedas.

“Será uma experiência de metaverso de mundo aberto com uma economia interna real, em que elementos do game podem valer dinheiro de verdade”, explica Erick Costa, fundador da ZCore.

Ainda segundo Costa, criptomoedas obtidas no jogo ou depositadas pelo usuário também poderão ser usadas para adquirir produtos reais em lojas virtuais de empresas parceiras dentro do metaverso.

“Nossa visão não é somente replicar elementos da vida real, mas também conectar o ambiente virtual ao mundo real. Em breve, ao comprar em uma loja virtual parceira, o produto poderá chegar diretamente na sua casa. Isso sim é metaverso”, afirma Costa.

Metaverso

O ZCore City é um metaverso desenvolvido como um mod (versão modificada) do famoso videogame Grand Theft Auto V (GTA V), o maior jogo de mundo aberto do planeta.

Criado originalmente para consoles e computador, ele agora chega à Web3 por meio da tecnologia ZCore. Outros servidores de GTA V já estão em tratativas com a ZCore para usar a blockchain brasileira para transformá-los em games Web3.

“Teremos nosso próprio metaverso, mas somos agnósticos. Desejamos usar nossa expertise em blockchain para levar jogos para a Web3 por meio da ZCore Network. A ZCore City é só o primeiro passo”, conta o fundador da ZCore.

O metaverso ZCore City está em fase final de desenvolvimento e tem previsão de lançamento em novembro de 2022.

