Eminem e Snoop Dogg vão cantar música sobre NFTs da Bored Ape Yacht Club no MTV Music Awards

Os ídolos do rap adeptos dos tokens não fungíveis (NFTs) Eminem e Snoop Dogg se apresentarão no Video Music Awards (VMAs) da MTV no domingo em uma performance inspirada no metaverso do Otherside e nos NFTs do Bored Ape Yacht Club (BAYC).

The Otherside é um projeto de colaboração entre o BAYC da Yuga Labs e a investidora em NFT e gigante de jogos Animoca Brands.

Em parceria com o criador do Otherside, Yuga Labs, os ícones globais do rap estarão gerando uma grande exposição ao grande público para o Otherside, transformando o palco do VMA em sua estética para cantar seu mais recente single colaborativo From the D 2 the LBC. Detalhes específicos da performance são escassos nesta fase, no entanto.

No que parece ser um sinal para a indústria da música de que as performances do metaverso merecem mais reconhecimento, os VMAs também adicionaram a categoria “Melhor Performance do Metaverso” aos seus prêmios anuais. Os indicados ao prêmio incluem Justin Bieber, Rift Tour (com Ariana Grande) e Twenty One Pilots.

Os VMAs podem estar esperando que, ao abraçar o Metaverso, eles possam reinflar seus números de audiência. Depois de atingir o pico de 12,4 milhões de espectadores em 2011, os prêmios tiveram um declínio constante de espectadores, com os 900 mil que sintonizaram ao vivo para assistir os prêmios na MTV representando o oitavo ano consecutivo em que a audiência diminuiu.

O single marca a primeira colaboração entre os dois artistas em 20 anos, com a dupla concorrendo ao prêmio de “Melhor Hip Hop”. Tanto Eminem quanto Snoop Dogg são hodlers de NFTs BAYC, e o videoclipe da música apresenta conteúdo da coleção NFT. Snoop Dogg também apareceu recentemente em um single EDM chamado BAYC de Esther Anaya em um vídeo animado do Bored Apes e outros NFTs.

Eminem comprou um Bored Ape estilo hip-hop em 31 de dezembro por 123,45 Ether (ETH) e também tem uma coleção de 28 outros NFTs sob o nome Shady_Holdings. Snoop Dog é um participante muito mais ávido no espaço NFT, com uma parceria entre ele e The Sandbox levando à coleção de NFTs The Doggies, além de comprar um Bored Ape em 22 de dezembro.

The Otherside e seus Voyagers

O Otherside é um metaverso interoperável gamificado atualmente em desenvolvimento beta. A plataforma oferece NFTs de Otherdeed para representar a propriedade digital de terrenos no mundo virtual afiliado ao BAYC, com os proprietários de terrenos no Otherside sendo chamados de Voyagers.

De acordo com o lite paper, “Otherside apoiará a interoperabilidade no futuro, dando às Voyagers a chance de trazer suas próprias coleções externas e NFTs à vida em nosso metaverso”.

De acordo com dados da CryptoSlam, as vendas de NFTs Otherdeed superaram US$ 1 bilhão até o momento, com US$ 23,5 milhões em volume nos últimos 30 dias. A demanda também é bastante alta para os NFTs de primeira linha da coleção, com um lote sendo vendido por até 333,33 ETH (atualmente avaliado em US$ 565.289) há quatro meses.

O Otherside permitiu que os usuários entrassem em seu metaverso pela primeira vez em 16 de julho, com 4,5 mil usuários capazes de entrar e experimentar o mundo virtual. Apenas Voyagers e desenvolvedores terceirizados selecionados puderam participar, e a viagem parece ter sido um grande sucesso com base nos tuítes de seus apoiadores.

