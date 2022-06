Eminem e Snoop Dogg se transformam em NFTs da Bored Ape Yacht Club em novo videoclipe

Há apenas um ano e meio atrás parecia haver sentimentos ruins entre Snoop Dogg e Eminem, ambos protegidos de Dr. Dre. Agora, os lendários rappers aparecem juntos em um novo videoclipe onde são apresentados como Bored Apes.

Eminem twittou em 24 de junho que uma nova música chamada “From The D 2 The LBC” seria lançada. A publicação incluía a arte do single da música, que era um estilo de quadrinhos com dois macacos de desenho animado representando Snoop Dogg, Slim Shady e sua conexão com o Bored Ape Yacht Club (BAYC). Logo em seguida, o vídeo foi anúnciado.

As duas lendas do hip-hop se reuniram para lançar um novo videoclipe para seus seguidores. Desta vez, eles apresentaram o Bored Ape Yacht Club (BAYC), uma coleção de tokens não fungíveis (NFT) construída na blockchain Ethereum.

Intitulado "From The D 2 The LBC", o novo videoclipe mostra Eminem e Snoop Dogg em personagens animados de macacos. Foi produzido pela 1st AMENDMENT e Young California, em colaboração com o BAYC.

A música tem os dois gritando os nomes de suas respectivas cidades natais, Detroit e Long Beach, em seu refrão:

“Coloque os baseados pra cima se você mora no 213, vamos erguer os banzas / Se você está no lado leste ou no lado oeste do 313, vamos botar fogo na bomba.”

O vídeo então muda para Em e Snoop enquanto eles executam seus versos e se transformam em avatares animados no estilo Bored Ape – a música foi recentemente apresentada ao vivo no Ape Fest 2022 pela dupla.

Deve-se notar que Eminem e Snoop já estão familiarizados com o mundo dos NFTs, tendo se aventurado anteriormente nele. Conforme relatado pelo Cointelegraph, Eminem, também conhecido como Marshall Mathers III, comprou um NFT do mercado NFT da OpenSea por US$ 462.000 e se tornou membro do Bored Ape Yacht Club.

Em abril, Snoop Dogg foi anunciado como um grande investidor do MoonPay, um serviço de compra e venda de criptomoedas, junto com "VIPs da indústria" como Justin Bieber, Bruce Willis e Ashton Kutcher. A MoonPay também se uniu à Dogg's Death Row Records para criar um mercado NFT.

