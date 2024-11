Em US$ 91 mil, bitcoin ainda “está muito forte”, diz especialista do BTG Pactual

Nesta terça-feira, 19, o bitcoin e algumas das principais criptomoedas do mercado são negociados “no verde”, movimentando, ao todo, mais de US$ 180 bilhões nas últimas 24 horas. Eleito como novo presidente dos Estados Unidos no último dia 6 de novembro, Donald Trump ainda mexe com o setor de ativos digitais.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 91.456, com alta de 1,2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, que superou a Meta, prata e Saudi Aramco, acumula alta de 33%.

“O bitcoin está muito forte. A principal resistência é em US$ 92 mil, vale a pena acompanhar para ver como a criptomoeda vai se comportar nessa área. Se ele conseguir fazer um fechamento diário acima desse valor, não tem como lutar mais contra isso. O próximo alvo será algo próximo da casa de US$ 96 ou US$ 97 mil. Como possíveis pontos de correção para quem quiser aumentar um pouco a exposição em bitcoin é algo entre US$ 88 mil e US$ 89.500”, disse Lucas Josa, especialista em criptomoedas do BTG Pactual, no Morning Call Crypto desta terça-feira, 19.

Política de Donald Trump para cripto

“O Donald Trump vai fazer uma reunião privada com o CEO da Coinbase. Isso traz uma noção de que ele quer entender melhor o que ele pode fazer pela indústria cripto e até mesmo como ele pode incluir cripto no seu plano de governo de forma mais efetiva. Isso é muito bom, principalmente no lado de regulação e até mesmo para quem sabe, vermos o bitcoin incluído como um ativo de reserva estratégica nos EUA”, acrescentou Lucas, no programa transmitido ao vivo às terças e quintas-feiras pela manhã.

No momento, o mercado de criptomoedas segue otimista. O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do setor, sinaliza "ganância extrema" em 90 pontos.

