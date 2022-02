Em relatório, Fed aponta riscos, mas diz que stablecoins são porto seguro

O Federal Reserve (Fed) divulgou nesse segunda-feira, 31, um novo relatório sobre as stablecoins, no qual as denominou como um “porto seguro para investidores do mercado cripto” e mergulhou na forma como esse tipo de ativo pode alterar o mercado de crédito americano.

O foco do relatório é o impacto das stablecoins na emissão de crédito e nos balanços das instituições bancárias norte-americanas e, nele, a instituição conclui que ativos digitais de valor estável que utilizam a chamada "intermediação em duas camadas", na qual as stablecoins têm suas reservas em bancos comerciais, são uma forma viável para o sistema financeiro do país.

Esse método, na visão do Fed, é superior ao de reserva total (ou "narrow banking"), no qual dinheiro físico é tokenizado e suas reservas ficam no banco central. “Um sistema bancário em duas camadas pode suportar tanto a emissão de stablecoins e manter formas tradicionais de criação de crédito. Em contraste, uma estrutura de reserva total das stablecoins pode trazer maior estabilidade, mas com o potencial custo de desestabilização das instituições bancárias”, afirmou o relatório.

“Além disso, a abordagem de reserva total pode levar a uma expansão do balanço contábil do banco central, a fim de acomodar a demanda por saldos de reserva de emissoras de stablecoin”, significando que apesar do método ser responsável por maior estabilidade, pode ter consequências na política monetária do Federal Reserve, assim como nos balanços contábeis dos bancos".

Sobre o futuro dessa classe de ativos digitais, o Fed acredita que apesar de hoje serem usadas primariamente para aplicações de DeFi e pagamentos e negociações de criptoativos, elas podem apresentar um crescimento ainda mais expressivo pela facilitação dos meios de pagamento e sistemas financeiros mais inclusivos.

Recentemente, o Federal Reserve anunciou um aumento iminente das taxas de juro norte-americanas, causando queda em ativos de risco, incluindo o bitcoin. Jerome Powell, presidente do Fed também já declarou que as stablecoins se tornariam obsoletas com a criação de um CBDC do dólar norte-americano.

