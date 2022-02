Em quais criptomoedas as maiores carteiras do mundo estão investindo?

Frustrando expectativas de uma possível recuperação ainda no início de 2022, o mercado das criptomoedas sofre com o reflexo de acontecimentos de impacto global, como as medidas do Fed contra a inflação recorde nos EUA e as tensões entre Rússia e Ucrânia. O bitcoin e o ether, as duas principais moedas do mercado, operam em queda de 45% desde suas máximas históricas em 2021, segundo dados do CoinGecko.

A dimensão das quedas parece dividir investidores, e formaram-se dois grupos: os mais otimistas, e os mais protetores. Os primeiros, buscam aproveitar os preços mais baixos para lucrar no futuro, enquanto os outros preferem proteger seu patrimônio do alto risco que o investimento representa atualmente.

Nesse sentido, as mil carteiras mais ricas da rede Ethereum fizeram movimentações consideráveis em seus investimentos. Nos últimos 7 dias, segundo dados do Whale Stats, as 10 criptomoedas mais compradas foram:

Ether (ETH): R$ 4,091 milhões

USD Coin (USDC): R$ 2,322 milhões

Tether (USDT): R$ 1,820 milhões

Serum (SRM): R$ 985 mil

Binance USD (BUSD): R$ 777 mil

FTX Token (FTT): R$ 557 mil

Polygon (MATIC): R$ 193 mil

Chainlink (LINK): R$ 124 mil

Pax Gold (PAXG): R$ 98 mil

SushiSwap (SUSHI): R$ 43 mil

O Whale Stats é uma ferramenta que acompanha as mil carteiras com maior patrimônio da Ethereum em suas operações de compra, venda, utilização de contratos inteligentes, negociação de NFTs, entre outros. O valor representa a quantidade comprada, em média, por cada uma das mil carteiras na cotação atual.

Ensaiando uma leve recuperação durante a tarde desta quarta-feira, 23, com alta de 2,5% nas últimas 24 horas, o ether, criptomoeda nativa da Ethereum, foi a principal escolha dos grandes investidores.

Além disso, a compra de, em média, 296 unidades por quase 4,1 milhões de reais não foi o único pódio conquistado pelo ether. Ele também aparece em primeiro lugar no ranking das criptomoedas que as maiores carteiras da rede preferem manter, indicando o otimismo de investidores.

Dados do Whale Stats demonstram que, em média, 40 mil unidades de ether, o equivalente à mais de 555 milhões de reais, permanecem armazenados em cada uma das mil carteiras.

Enquanto Polygon e Chainlink se mantêm no radar, e criptomoedas de corretoras descentralizadas (DEXs) tiveram sua representação no ranking a partir de compras expressivas de Serum e SushiSwap, é notável a tendência entre o grupo de investidores de peso para a proteção de parte de seu patrimônio.

USDC, USDT e BUSD são as stablecoins – criptomoedas estáveis – lastreadas ao dólar que somam praticamente 5 bilhões de reais em compras, no total. Em períodos de alta volatilidade no mercado, as stablecoins representam um porto seguro aos investidores menos corajosos, já que acompanham o preço de moedas fiduciárias estáveis.

Quando a inflação bate recordes em todo o mundo, a 9ª criptomoeda mais comprada segundo o Whale Stats pode ajudar. Operando no blockchain Ethereum, a Pax Gold é negociável em uma grande variedade de corretoras e se tornou uma maneira acessível para começar a investir em ouro, ativo amplamente conhecido como uma proteção contra a inflação. A criptomoeda é lastreada em ouro e visa tornar a commodity mais facilmente divisível.

Desse modo, especialistas já indicam um cenário negativo para o ether e as principais criptomoedas, com o próprio fundador da Ethereum prevendo um “inverno cripto”. O termo, amplamente utilizado no universo cripto, representa uma fase onde ciclos de baixa podem perdurar por longos anos. A teoria ainda é fortalecida com a opinião do fundador da corretora Huobi Global, que afirmou que o bitcoin pode voltar a subir apenas em 2025.

