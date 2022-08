Em plataforma blockchain, brasileiros terão acesso a experiências e bastidores de artistas famosos

Uma startup brasileira está lançando a primeira plataforma do país baseada em utility tokens, ou seja, tokens de utilidade em português. A intenção da Feel The Match é utilizar a tecnologia blockchain para promover o acesso a dezenas de eventos, bastidores, artistas, celebridades e marcas ligadas ao entretenimento.

Chamada de Feel The Match X, a plataforma vai permitir que criadores de conteúdo ofereçam acessos a momentos nunca antes abertos aos seus consumidores, segundo um comunicado. Farão parte do lançamento os bastidores e as etapas de produção de um filme, a turnê de um grande artista nacional, um grande festival de música e uma experiência sensorial oferecida por uma celebridade. Os nomes, no entanto, ainda não foram divulgados pela empresa.

A ideia de usar os utility tokens para fornecer experiências exclusivas surgiu a partir de um projeto desenvolvido pela Feel The Match sobre a vida do ex-jogador Romário. Quando amigos abordaram Bruno Maia, CEO da startup, pedindo para participar das viagens realizadas com o astro do futebol para filmagem, “caiu a ficha”, afirmou Maia.

“Como eu poderia cobrar deles para acessar algo incrível que havíamos criado? Não dava, não existia código social para aquela transação. Percebi que se houvesse um utility token, teria sido possível”, disse. Por meio da tecnologia blockchain, um utility token oferece outros benefícios aos seus investidores, além da possibilidade de valorização natural do investimento.

Outra inspiração para a criação da Feel The Match X foi o Rock in Rio, famoso festival de música que já anunciou experiências no metaverso para a edição de 2022.

“Cada um que vai até a Cidade do Rock o faz por uma experiência diferente. Tem quem vá pra ver um show de um artista de quem é super fã, tem que vá pelo evento, quem vai para roda gigante, quem vai pra ver e ser visto… Mas existe uma curadoria capaz de juntar dezenas de públicos em torno de uma mensagem em comum. Este é um conceito que queremos oferecer nas experiências que estarão na Feel The Match X”.

Com o objetivo de formar uma comunidade, a plataforma não oferecerá apenas os conteúdos produzidos pela startup, mas também realizará uma curadoria de outros produtos que atendam aos mesmos princípios.

“A Feel The Match X não inventa nada, mas consolida de maneira inédita muitas ideias que estão no ar, sendo experimentadas desconectadas, em diferentes produtos ao redor do mundo, e junta tudo de um jeito inovador e ao mesmo tempo brasileiro”, definiu Bruno Maia.

Os projetos serão organizados por edição ou produto único. O consumidor escolhe do que ele gostaria de participar e pode realizar o pagamento com criptomoedas, pix, cartão de crédito ou boleto bancário. No entanto, quem utilizar a FTMX, criptomoeda própria da startup, terá o direito a descontos, segundo o comunicado.

Segundo Bruno Maia, a importância da tecnologia blockchain foi decisiva para o desenvolvimento do projeto, promovendo novas experiências aos usuários da Feel The Match X, que irá integrar a Web3, nova fase da internet.

“É um negócio nativo de Web3, ou seja, que utiliza as novas possibilidades tecnológicas para criar algo novo , que tenha aplicação real na vida das pessoas. Não é nossa intenção criar produtos que fiquem guardados na carteira digital, esperando um dia serem valorizados. Queremos estar na vida de quem ama esporte e entretenimento, propiciando experiências únicas e inéditas, que antes não eram possíveis de serem comercializadas até por falta de um código social e transacional. Com os Utility Tokens, podemos oferecer”, concluiu Maia.

