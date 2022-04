Em parceria com empresa brasileira, VW anuncia sua plataforma de NFTs

A Volkswagen anunciou nesta segunda, 11, o lançamento de uma plataforma própria para compra e venda de NFTs, a Digital Garage VW, que tem como parceria a brasileira OnePercent.

Segundo um comunicado da empresa compartilhado com o Cointelegraph, o Digital Garage VW traz para o público conteúdos digitais exclusivos, com séries especiais envolvendo os carros da Volkswagen, packs colecionáveis não só de modelos icônicos da marca, mas também dos clássicos e dos chamados concept cars.

Desta forma, de acordo com a companhia, os fãs do mercado automotivo podem colecionar os itens, formando, literalmente, uma garagem digital.

“É uma nova experiência para os fãs da marca interagirem utilizando a tecnologia dos NFTs e tudo o que ela proporciona. Somando as duas coleções, estamos lançando mais de 60 cards digitais representando modelos consagrados e ícones da Volkswagen. E vem muito mais por aí”, afirma Ciro Possobom, COO da Volkswagen Brasil e vice-presidente de Finanças e TI para Brasil e Região SAM.

Ainda segundo o comunicado, a plataforma irá compensar toda a pegada de carbono da mintagem da mintagem dos tokens e também vai aceitar pagamentos por meio de cartão de crédito, Pix e criptomoeda.

“A OnePercent tem uma trajetória marcada por participar de projetos disruptivos para o mercado, e essa parceria com a Volkswagen reforça nosso posicionamento de criar pontes para pessoas e empresas ao ingressarem à web3. Apostamos que todas essas alternativas para apoiar o público a ingressar em modelos da nova economia”, explica Fausto Vanin, cofundador da startup.

Plataforma contruída na Polygon (MATIC) que registra alta de 39.060% desde seu lançamento

O comunicado destaca também que a rede escolhida para hospedar a plataforma de NFTs da Volkswagen foi a Polygon (MATIC) criptomoeda já subiu mais de 39.060% desde o seu lançamento segundo dados do Coinmarketcap.

"A escolha da rede Polygon para a mintagem dos NFTs se dá pelo fato de ser uma solução que depende de um modelo de consenso chamado proof of stake (ou PoS), que é mais favorável ao meio ambiente, e ainda apoiado pela segurança da rede Ethereum Desta forma, o NFT do Digital Garage VW ganha ainda mais em sustentabilidade, segurança e usabilidade”, ressalta Vanin

Na plataforma do Digital Garage, desenvolvida para armazenar, trocar e comercializar os itens digitais, o público encontrará, de início, duas coleções.

Uma delas é a GT Collection, com 23 modelos GT Series. A outra é a Pen&Paper, que reúne 45 sketches de modelos consagrados. Os cards têm três níveis de raridade: hero (cerca de 80% das imagens disponíveis), premium (aproximadamente 15% dos colecionáveis) e legend (menos de 5%).

Desenvolvidos pelo VW Design Studio, os NFTs serão disponibilizados em pacotes com três opções aleatórias, mas haverá, ainda, a opção de pacote especial com cinco cards, aumentando as chances de aquisição de itens mais raros.

“Quando optamos por criar uma plataforma exclusiva da Volkswagen e não utilizar as que já estão disponíveis no mercado, pensamos na democratização da tecnologia. Isso porque a grande maioria desses Marketplaces trabalham exclusivamente com criptomoedas. Na Digital Garage VW, será possível pagar de várias maneiras, como cartão de crédito, Pix, além, é claro, de criptomoeda”, afirma Fábio Rabelo, head de Digitalização e Novos Modelos de Negócio da Volkswagen América Latina.

Quem comprar os tokens não-fungíveis passa a ter a propriedade original de uma obra exclusiva. A arte e os metadados, ou seja, as informações que descrevem o que esse ativo digital está representando, ficarão armazenados em IPFS: um serviço que permite ao proprietário acessar seu ativo estando conectado à internet ou não.

NFTs da Volkswagen

Neste primeiro momento, serão oferecidos itens 100% digitais, mas há a previsão de implementar nas próximas coleções experiências e itens físicos associados às NFTs da marca.

A OnePercent ainda vai implementar um novo modelo de vendas a partir de leilões de itens únicos e desenvolvidos pela VW especialmente com essa finalidade. E o Digital Garage VW deve oferecer, no futuro, um marketplace que permitirá revender os cards (atuais ou de coleções encerradas), doar ou presentear outras pessoas dentro da plataforma.

“Estamos entusiasmados em ter o marketplace de NFTs da OnePercent facilitando o uso dos tokens em diferentes contextos, como o setor automotivo. Esse projeto nos ajuda a tornar o blockchain ainda mais democrático”, finaliza Fausto Vanin.

