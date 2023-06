Em junho, bitcoin pode registrar retorno positivo e atrair investidores

O bitcoin, maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, pode voltar a registrar um retorno positivo na janela de 12 meses pela primeira vez desde novembro de 2020, segundo especialistas da Hashdex, gestora global de criptoativos responsável pelos ETFs de cripto HASH11, BITH11, ETHE11, entre outros.

Para conquistar esse marco no mês de junho, o bitcoin precisa se manter acima de US$ 21 mil. No momento, a principal criptomoeda é cotada a US$ 26.383, mas já caiu mais de 8% no último mês, segundo dados do CoinMarketCap.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Considerando o patamar de 27 mil dólares, o bitcoin apresentará um retorno em 12 meses da ordem 30% neste mês. Segundo João Marco Braga da Cunha, diretor de Gestão da Hashdex, a virada desse indicador pode ser o estopim de um ciclo virtuoso no preço do ativo. “A entrada de novos investidores tende a pressionar os preços para cima, o que tende a atrair mais investidores, e assim sucessivamente”, explicou.

O gestor também afirmou que existe a possibilidade do bitcoin registrar valores ainda mais altos na janela de 12 meses ao final do ano, quando a base será a mínima do ano passado, em por volta de 16 mil dólares. “O comportamento da demanda tem um papel muito importante nos ciclos de preços dos criptoativos, mas também existem outros fatores que podem potencializar ou amenizar esses movimentos", concluiu Cunha.

A última ocasião na qual o retorno em 12 meses saiu do terreno negativo para o positivo foi no dia 14 de novembro de 2020, novamente segundo dados da Bloomberg. Nos seis meses seguintes, o bitcoin acumulou alta de 463%.

Novos investidores

A mudança para o terreno positivo pode atrair novos investidores. “De acordo com dados das plataformas de investimentos, grande parte dos investidores que investem por conta própria baseiam suas decisões no retorno passado dos produtos financeiros. E a janela de 12 meses é uma das mais utilizadas”, explica Roberta Antunes, Chief of Growth da Hashdex. "Além disso, é comum que os assessores de investimento sintam-se mais confortáveis de recomendar produtos que estão com retornos positivos, preferencialmente acima do CDI", disse.

