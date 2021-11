Em forte alta, Solana ainda pode ter bons pontos de entrada, diz analista

Por Lucas Costa*

Chainlink (LINK/BTC)

O criptoativo da Chainlink é negociado próximo de 0,00051826BTC, subindo 4,27% na semana passada, mas com lateralidade no curto prazo. No gráfico diário, temos uma tentativa de retomada de alta do preço, com a formação de uma figura de triângulo ascendente (amarelo) – figura que sinaliza um movimento de alta caso o seu topo seja rompido. O preço se sustenta acima da média móvel de 21 períodos (linha azul nos 0,00050BTC), o que é positivo para o criptoativo. A expectativa dos próximos dias é de teste do topo da figura citada em 0,00055BTC, que caso rompida projeta alvos em 0,00060BTC (média móvel de 200 períodos em rosa) e 0,00063BTC (retração de 76,4% de Fibonacci do movimento anterior).

Polkadot (DOT/BTC)

A cripto Polkadot subiu aproximadamente 18,20% em relação à semana anterior, com forte pressão compradora, mas recua nesta segunda-feira, 8, para 0,00080380BTC. O gráfico diário demonstra falha de rompimento do topo anterior em 0,00084140BTC (o nível de 111,8% de Fibonacci é conhecido como uma região de possibilidade de falhas de movimento). Importante lembrar que precisamos de continuidade de movimento nos próximos dias. A tendência de curto prazo segue de alta, enquanto o preço trabalhar acima do último fundo em 0,00058290BTC. As próximas resistências se encontram em 0,00084150BTC (topo anterior) e 0,00098150BTC (141,4% de Fibonacci da figura).

Uniswap (UNI/BTC)

A Uni fechou com queda de 1,98% na última semana e rompeu a região de suporte no fundo dos 0,00041500BTC, acionando stops de compradores e animando vendedores do criptoativo. No gráfico diário, observamos rompimento do fundo anterior e ativação de uma figura de pivô de queda. O preço trabalha abaixo das médias móveis e reforça o movimento de queda. O cenário dos próximos dias é de mais quedas, com alvos nas projeções de Fibonacci do movimento anterior em 0,00034215BTC e 0,0002978BTC.

Binance Coin (BNB/BTC)

A criptomoeda da Binance subiu aproximadamente 20% na última semana, mas falha o rompimento do topo e trabalha em 0,009835BTC. O gráfico diário demonstra o início de um movimento de alta, com o preço acima da média móvel de 200 períodos. As próximas sessões podem ser de mais altas, apesar da falha de rompimento de topo recente, caso o preço se mantenha acima dos 0,009230BTC, com as próximas resistências no últimos topos formados em 0,001039BTC (topo anterior) e 0,0012040BTC (projeção de 141,4% de Fibonacci do movimento anterior).

Cardano (ADA/BTC)

A Cardano fechou estável na última semana, apesar da lateralidade de curto prazo, temos predominância de pressão vendedora. No gráfico diário, o preço ameaça rompimento do fundo anterior em 0,00003090BTC, com o preço trabalhando abaixo das médias móveis de 21 e 200 períodos, indicando tendência de baixa no curto prazo. Acreditamos em continuidade de baixa, com rompimento do suporte em 0,00003000BTC em breve. É importante observar o comportamento do preço na região, uma vez que sua perda pode acelerar quedas.

Ripple (XRP/BTC)

A Ripple segue em queda, mas negocia de forma estável próximo dos 0,00001903BTC. O gráfico diário mostra o preço trabalhando próximo da retração de 76,4% Fibonacci, que é uma região de briga importante. O cenário dos próximos dias é possibilidade de reversão de tendência de baixa para alta no curto prazo, para teste da retrações superiores em 0,00002085BTC (retração de 61,8%) e média móvel de 200 períodos em 0,00002212BTC.

Polygon (MATIC/BTC)

A multi-chain Polygon desvalorizou aproximadamente 5,65% na última semana e segue renovando quedas, sendo cotada a 0,00002891BTC. No gráfico diário, o preço faz uma correção após falha de rompimento do topo anterior em 0,000035BTC. Observamos falha de um movimento de alta, enquanto correções na média móvel de 200 períodos 0,00002979BTC eram esperadas (conforme nossa última análise). O cenário de curto prazo segue indefinido, enquanto é necessário observar se o preço terá fechamentos abaixo da média de 200 períodos, acelerando quedas para teste de fundo.

Solana (SOL/BTC)

O criptoativo Sol da rede Solana subiu aproximadamente 19,80% na última semana. No gráfico diário, a tendência segue de alta, com o preço trabalhando acima da média móvel de 21 períodos em 0,0034850BTC. As correções dos últimos três dias são consideradas saudáveis e podem oferecer pontos de entrada com uma melhor relação entre risco e retorno próximo da média móvel de 21 periodos. Acreditamos em mais altas nas próximas semanas, com alvo no topo anterior em 0,0047BTC.

Axie (AXS/BTC)

O criptoativo da plataforma Axie subiu cerca de 13% na última semana, mas já devolve ganhos nesta segunda-feira, 8. No gráfico diário, a tendência ainda é de alta, mas temos uma lateralidade próximo da média móvel de 21 períodos em 0,0022683BTC. Acreditamos em mais lateralidade no curto prazo, com aceleração de alta somente se o preço romper os 0,0025BTC, com alvo no topo anterior em 0,003263BTC.

Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube