Em estudo, especialistas vêem bitcoin a US$90 mil e 61% recomendam compra

O preço do bitcoin pode atingir 93.717 dólares ainda este ano, segundo uma pesquisa da plataforma Finder. Esse é o valor médio apontado pelos especialistas ouvidos no levantamento.

O estudo reuniu 33 especialistas em Fintechs, criptomoedas e NFTs, dentre eles Daniel Polotsky, fundador da CoinFlip, John Hawkins, conferencista sênior da Universidade de Canberra (AUS), e Vanessa Harris, diretora de Produto da Permission.

O valor divulgado pela Finder é uma média entre as previsões, que foram desde os 60 até 220 mil dólares. Mesmo com a queda generalizada do mercado cripto e após o preço do bitcoin ter despencado mais de 50% desde sua máxima histórica, o otimismo dominou as opiniões dos entrevistados.

Segundo Jonathan Zeppettini, líder das operações internacionais na Decred, este é, inclusive, um bom momento para acompanhar a principal criptomoeda do mercado, pois esta ofereceria mais segurança. "Em qualquer mercado em uma queda prolongada, é de se esperar que blue chips como o bitcoin se saiam melhor, à medida que o dinheiro flui de ativos mais especulativos para o que é amplamente considerado como um porto seguro, enquanto a tempestade não passa”, comentou Zeppettini.

Outro assunto muito comentado no estudo foi a provável correlação que o mercado das criptomoedas estaria desenvolvendo com as finanças tradicionais, e sobre qual seria o impacto no preço do bitcoin causado pelas decisões do Fed, o banco central dos EUA. “A economia global parece um pouco abalada, com a inflação chegando a 7% nos Estados Unidos. É possível que a bolha de ativos criada pelo Federal Reserve ao manter as taxas de juros próximas a 0% por mais de uma década também afete o bitcoin”, comentou Daniel Polotsky, CEO da CoinFlip.

A expectativa em todo o mundo é que a instituição norte-americana aumente essas taxas ainda este ano. No entanto, 50% dos especialistas ainda acreditam que o preço do bitcoin não vai cair caso isso aconteça.

Gavin Smith e Bilal Hammoud, CEOs da Panxora e NDAX, respectivamente, acreditam que uma reação negativa do preço às medidas do Fed pode até acontecer, mas será temporária. “A inflação está fora de controle e o bitcoin pode cair com a alta nas taxas de juros. Na minha opinião a queda será temporária”, disse Hammoud.

Analisando o cenário atual e pensando no investimento a longo prazo, a maioria (61%) dos especialistas recomendou a compra de bitcoin. Já 29% ainda foi contra a venda, pedindo que os investidores resistissem ao impulso de vender seus ativos em cenários de queda como este. Apenas 10% foi a favor da venda.

