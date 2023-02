Em crise, conglomerado DCG vende participações em fundos de criptomoedas

O conglomerado de criptomoedas Digital Currency Group (DCG) começou a vender suas participações em fundos cripto administrados por sua subsidiária Grayscale Investments, à medida que procura levantar capital e preservar sua liquidez.

De acordo com uma reportagem do Financial Times citando registros de valores mobiliários dos Estados Unidos, o DCG vendeu cerca de um quarto de suas ações no fundo baseado em ether da Grayscale por cerca de US$ 8 por ação, apesar de cada ação ter o direito de quase dobrar esse valor em ether.

Ele também vendeu pequenas parcelas de fundos baseados em litecoin, Bitcoin Cash e Ethereum Classic da Grayscale, além de seu Fundo Digital Large Cap — que combina bitcoin, ether, Polygon, Solana e Cardano em uma única opção de investimento.

Quando questionado sobre as vendas de ações, o DCG afirmou que “é simplesmente parte do reequilíbrio contínuo de nosso portfólio”. Apesar dessa declaração, alguns observadores acreditam que o grupo de Barry Silbert pode estar caminhando para um colapso financeiro.

Outra de suas subsidiárias — a empresa de empréstimos cripto Genesis Global Capital — entrou com um pedido de falência em 19 de janeiro e acredita-se que deva aos credores mais de US$ 3 bilhões. As empresas pertencentes ao DCG foram duramente afetadas pelo contágio resultante da quebra da FTX, com mais de 500 funcionários despedidos nas últimas semanas.

No entanto, o DCG tomou uma série de medidas para preservar a liquidez em 2023, como anunciar aos seus acionistas em uma carta de 17 de janeiro que suspenderia o pagamento de dividendos trimestrais, pois busca fortalecer seus balanços.

O DCG também buscou a ajuda da empresa de consultoria financeira Lazard para avaliar as opções para vender o canal de mídia especializado em criptomoedas CoinDesk — outra de suas subsidiárias — depois que alegou ter recebido ofertas pelo canal superiores a US$ 200 milhões.

Grayscale, Genesis e CoinDesk estão entre as cerca de 200 empresas relacionadas a cripto no portfólio de capital de risco do DCG, de acordo com seu site. Ele também possui participação em outras empresas, incluindo a corretora de criptomoedas Luno e a empresa de consultoria Foundry.

