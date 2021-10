Em alta, Solana quebra recorde e supera valor de mercado da Ripple

O preço para o token SOL, nativo da rede Solana, bateu seu recorde de preço no início desta segunda-feira, 25. Grande parte dos tokens nativos de blockchains de primeira camada seguiu o movimento do bitcoin, que atingiu sua máxima histórica na última semana.

SOL, token nativo da Solana, blockchain público que tem o apoio de Sam Bankman-Fried, fundador da corretora de criptomoedas FTX, atingiu a marca de 218,9 dólares, de acordo com o TradingView.

“SOL obteve uma das melhores performances dos últimos meses... É natural que sua performance seja boa durante o próximo movimento no ciclo de alta“, afirmou Ashwath Balakrishnan, da Delphi Digital. “O mundo cripto funciona a partir da memética... então o que performa bem durante tendências de alta é o que todo mundo busca comprar”.

De acordo com o portal de dados sobre o setor de finanças descentralizadas DeFi Llama, o valor total bloqueado (TVL) na Solana atingiu também atingiu sua máxima histórica, com aproximadamente 13,91 bilhões de dólares nesta segunda-feira, 25. O TVL é uma forma de mensurar a quantidade de criptoativos que estão bloqueados em protocolos DeFi.

No momento, a Solana também é um dos tokens mais negociados em corretoras centralizadas, de acordo com a CoinGecko. E a maioria das negociações ocorreu em corretoras populares como a Binance e a Coinbase.

A alta no preço da Solana também reflete uma vitória para a maioria dos tokens que representam blockchains que hospedam aplicações do setor DeFi. No momento, os preços de praticamente todos os tokens de blockchains de primeira camada estão positivos nas últimas 24 horas, de acordo com a Messari.

“Quando o movimento de alta do bitcoin desacelera, geralmente os tokens de primeira camada são os que têm a melhor performance dentre todas as categorias”, escreveu a Delphi Digital em um relatório de mercado de 21 de outubro. “Tokens de primeira camada foram os que tiveram a melhor performance desde a queda de junho — e francamente, eles ostentam os maiores retornos do último ano também”.

O bitcoin, maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, disparou e ultrapassou os 63.000 dólares nesta segunda-feira, 25, após ter caído para níveis abaixo dos 60.000 dólares no domingo, 24. A criptomoeda atingiu uma nova máxima histórica de 66.974 dólares na quarta-feira, 20, segundo dados da Coindesk.

A taxa de dominância de mercado do bitcoin, que faz a relação entre o valor de mercado do bitcoin sobre o valor de mercado total do mercado cripto, caiu para 44,62% durante o final de semana, antes de retornar para aproximadamente 45% nesta segunda-feira, 25, de acordo com TradingView. A queda na dominância de mercado nestes últimos dias indica que pelo menos uma parte da atenção do mercado se voltou para outros tokens.

Esse fenômeno também é provado pelos ganhos do ether, token nativo do blockchain Ethereum — o líder dos blockchains de primeira camada que hospedam protocolos DeFi. O preço do ether ultrapassou 4.300 dólares por um curto período de tempo em 21 de outubro, de acordo com o TradingView, um patamar bem próximo de sua máxima histórica de 4.379 dólares registrada em maio.

