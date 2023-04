Elon Musk usou conta anônima no Twitter para zombar de executivos do mercado cripto

O bilionário Elon Musk acabou revelando, sem querer, que possuía uma conta secundária no Twitter, sem nenhuma indicação no perfil de que ele era controlado pelo atual da rede social. Logo após o executivo ter compartilhado uma captura de tela com a foto do usuário, ele foi identificado por seguidores do magnata, que descobriram algumas interações com executivos do mercado de criptomoedas.

Musk acabou deletando a conta pouco depois dela ter sido identificada, mas não antes de diversos usuários fazerem registros dessas interações. As capturas de tela mostram que o perfil, identificado como Elon Test, interagiu várias vezes com publicações do bilionário em seu perfil oficial.

A conta foi criada em novembro de 2022, mesmo mês em que a corretora de criptomoedas FTX declarou falência. E a exchange, e seus executivos, foram alvo em mais de uma ocasião de brincadeiras de Musk. Ao interagir com sua conta principal, Musk perguntou se uma montagem do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, seria um "vídeo porno real".

Em outra ocasião, ele respondeu a um post que continha a foto de Caroline Ellison, então CEO da Alameda Research. O autor do post comentou, se referindo a Bankman-Fried, que ele "tinha um patrimônio líquido de US$ 16 bilhões e arriscou tudo por isso", se referindo a Ellison. Em sua resposta, Musk disse que "eu amo bibliotecárias", também se referindo à executiva.

A conta anônima de Elon Musk também chegou a interagir uma vez com Michael Saylor, um dos maiores entusiastas do bitcoin e ex-CEO da MicroStrategy, a maior investidora institucional da criptomoeda. No post, Saylor disse que Satoshi Nakamoto, o criador do bitcoin, tinha "a ideia certa".

Em resposta, Musk perguntou se Saylor "gostava de garotas japonesas". No mesmo dia, ele comentou em uma publicação que citava o CEO da Binance, que teria afirmado que mais empresas de criptomoedas poderiam falir após a quebra da FTX. Em tom aparentemente irônico, o bilionário comentou "oh não".

"Criptomoedas são confusas"

Musk ainda fez um outro post, no dia 13 de novembro, na conta secundária, dizendo que "as criptomoedas são confusas". O comentário foi um dos mais populares do bilionário na conta, rendendo mais de 700 curtidas e 100 compartilhamentos. Mesmo assim, a conta passou dias sem seguidores.

As publicações foram feitas meses depois de Musk ter comprado o Twitter, após um embate judicial com os antigos donos da rede social. Apesar de fazer críticas à grande quantidade de contas de robôs na plataforma, o bilionário já se mostrou favorável a contas anônimas, ou sem clareza sobre a identidade do dono, em outras ocasiões.

O bilionário também ficou conhecido como uma figura influente no mundo das criptomoedas. Diversas afirmações suas no Twitter resultaram em oscilações de preços de ativos, em especial da criptomoeda meme dogecoin. Atualmente, Musk enfrenta um processo ligado ao tema.

