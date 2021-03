Elon Musk quer criar cidade com economia baseada em criptomoedas

Em mais um projetos ambicioso, o presidente executivo da Tesla, Elon Musk, anunciou que irá construir uma nova cidade no Texas, chamada Starbase, que terá todo seu sistema financeiro baseado em criptomoedas.

Como muitas das surpresas de Musk, a novidade foi anunciada pela sua conta no Twitter. O bilionário publicou: "Criando a cidade Starbase, no Texas" e logo depois indicou que a construção pode estar relacionada ao seu plano de chegar até o planeta vermelho. "De lá para Marte, e daí as estrelas", tuítou. A cidade será próxima do local de lançamento de foguete da SpaceX, em Boca Chica.

And hence the Stars. — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

Em uma série de respostas a outros usuários da rede social, Musk indicou que a cidade pode ser a base da moeda Dogecoin, criptomoeda criada a partir de um meme e que recentemente ultrapassou o bitcoin, se tornando o ativo digital mais citado no Twitter em fevereiro.

Para deixar o mistério (ou a piada) ainda maior, ele publicou um link para a página da Wikipedia dos Doges, ex-governantes de Veneza e Gênova. Portanto, não temos como ter certeza que o Dogecoin será a criptomoeda de Starbase.

Predileta de Musk, o Texas é o foco de diversas operações da SpaceX. Além do centro de lançamento em Boca Chica, a cidade de McGregor abriga uma instalação de teste de foguetes e uma fábrica está nos planos para ser construída em Austin, capital do estado.

O juiz do condado de Cameron, Texas, Eddie Treviño, afirmou que a SpaceX informou às autoridades sobre os planos de incorporar Boca Chica à cidade de StarBase. "Se a SpaceX e o Elon Musk realmente quiserem continuar por este caminho, eles terão de obedecer a todos os estatutos de incorporação estadual", afirmou o juiz.