Elon Musk nega boato de que Twitter vai criar moeda digital própria

O bilionário Elon Musk negou novamente nesta quinta-feira, 31, a possibilidade do X, antigo Twitter, ganhar uma criptomoeda própria. O empresário já havia falado sobre o tema ainda neste mês, mas um novo boato ganhou força nas redes sociais, apontando o possível desenvolvimento de uma "X Coin" voltada para os criadores de conteúdo na plataforma.

Musk falou sobre o tema em resposta a uma publicação de uma conta dedicada a compartilhar informações e boatos sobre o X. O novo boato ganhou força após o compartilhamento de supostos códigos que estariam sendo implementados na rede social e que permitiriam criar a moeda digital.

Em resposta, Musk disse apenas "não", negando a publicação sobre o assunto. Em 7 de agosto, o bilionário já havia descartado a possibilidade. À época, ele negou a informação devido ao surgimento de criptomoedas usadas em golpes e que estavam se associando à rede social.

No — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023

Na publicação, um usuário alertou investidores e disse que "Elon Musk e a X nunca lançaram uma criptomoeda", e portanto qualquer projeto ligado à plataforma não era oficial. Musk então complementou a informação e foi além, dizendo que "nunca o faremos".

Elon Musk e criptomoedas

Apesar da negativa, entusiastas do mundo cripto seguem apostando na expectativa de que a rede social não criará uma moeda digital própria, mas passará a usar criptomoedas já existentes, uma possibilidade que não foi abordada por Musk até agora. Uma das mais cotadas é a dogecoin, devido à história entre o ativo e o empresário.

Essa teoria tem ganhado força nos últimos meses, conforme o X vem conquistando diversas licenças em estados norte-americanos para operar como uma plataforma de negociação de ativos, incluindo de criptomoedas. A licença mais recente foi concedida nesta semana.

O objetivo já havia sido levantado por Musk em diversas ocasiões, inclusive antes da compra do Twitter. O bilionário afirmou que quer criar uma plataforma digital que combine serviços financeiros para reduzir o monopólio de bancos na área. A ideia é combinar os serviços com as funções já existentes na rede social, criando um "super app".

Após adquirir o Twitter, o bilionário chegou a incrementar uma função da rede social que permite pesquisar ativos a partir dos símbolos de negociação em bolsas. Agora, é possível pesquisar os tickers e ter acesso ao histórico de cotação dele, mas não há uma opção de compra e venda. Tickers de criptomoedas, como o bitcoin e o ether, também contam com a funcionalidade.

