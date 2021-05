Elon Musk faz piada de Dogecoin e criptomoeda despenca

Da Redação, com Reuters

Por Da Redação, com Reuters

O valor da Dogecoin caiu 28% neste domingo, 9, após o presidente da Tesla e apoiador da criptomoeda Elon Musk o chamar de 'bagunça' durante seu anúncio como apresentador convidado no programa de comédia "Saturday Night Live". Com a desvalorização, a Doge passou a ser cotada a 0,47 dólar contra os cerca de 0,65 dólar de antes do show.

Os entusiastas da criptomoeda estavam há dias ansiosos para ver o que ele diria, depois que seus tweets neste ano transformaram a outrora obscura moeda digital no sonho de um especulador.

Questionado sobre 'o que é dogecoin', Musk respondeu: "É o futuro da moeda. É um veículo financeiro imparável que dominará o mundo."

Quando um membro do elenco do show, Michael Che, perguntou: "Então, é uma bagunça?", Musk respondeu: "Sim, é uma bagunça". E riu.

Convidado para apresentar o venerável programa de comédia na TV, Musk volta ao centro das atenções no momento em que as ações da Tesla estão perdendo força após a recuperação monstruosa do ano passado.

O executivo não convencional postou vários comentários sobre criptomoedas no Twitter e criticou o dinheiro antigo regular por ter taxas de juros reais negativas.

"Só um idiota não procuraria em outro lugar", disse ele em fevereiro.

Seus tweets enigmáticos "Doge" e "Dogecoin é a criptografia do povo" naquele mês deram início a um rali em dogecoin - criado como uma paródia do bitcoin e ethereum mais comuns.

Na quinta-feira, Musk tuitou: "A criptomoeda é promissora, mas invista com cautela!" com um videoclipe anexado no qual ele disse, "deve ser considerado especulação neste ponto. E então, você sabe, não vá muito longe na especulação de criptografia".

Mas ele também disse, no vídeo, que a criptomoeda tem uma "boa chance" de se tornar o que ele chamou de "a futura moeda da Terra".

No crypto data tracker CoinGecko.com, dogecoin saltou mais de 800 por cento no mês passado e agora é a quarta maior moeda digital, com uma capitalização de mercado de 73 bilhões de dólares. Atingiu uma alta recorde na quinta-feira (6 de maio), acima de 0,73 dólar.

Ele superou as criptomoedas mais amplamente utilizadas, como litecoin e tether.

A Tesla disse em fevereiro que 1,5 bilhão de dólares em bitcoin e logo o aceitaria como forma de pagamento por seus carros elétricos, um grande passo em direção à aceitação popular que fez o bitcoin disparar para um recorde de quase 62.000 dólares.