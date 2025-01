Elon Musk faz criptomoeda meme Kekius Maximus disparar 4.000% com mudança de foto de perfil

O bilionário Elon Musk adicionou um novo capítulo ao seu histórico de influência nos preços de criptomoedas. Ao longo desta semana, o executivo fez com que o preço da criptomoeda meme Kekius Maximus disparasse quase 4.000%, mas também contribuiu para uma queda recente do ativo, que devolveu parte dos ganhos.

O caso começou quando Musk alterou o seu nome e foto do seu perfil no X, antigo Twitter, para Kekius Maximus, incluindo uma foto que retrata o meme, que mistura o personagem do meme Pepe com o personagem Máximus Décimus Meridius, do filme Gladiador. A mudança ocorreu na última terça-feira, 31.

Como em outras situações envolvendo o bilionário e criptomoedas, Musk não chegou a compartilhar um apoio oficial ao projeto ou explicar a lógica por trás da mudança, mas a ação foi suficiente para atrair investidores e milhões em investimentos no ativo. Lançado em 16 de dezembro, a memecoin teve uma forte valorização desde então.

Dados da plataforma CoinGecko indicam que, no acumulado dos últimos 14 dias, o ativo acumula uma alta de 3.910%. Entretanto, Musk acabou retirando a foto do seu perfil e voltando com o seu nome original após a explosão de um carro da Tesla nos Estados Unidos. A ação fez com que o token entrasse em um movimento intenso de queda, acumulando uma perda de 65% nas últimas 24 horas.

A influência de Musk no preço da criptomoeda fez com que ele fosse acusado de manipular o preço do ativo. O bilionário possui um histórico de influência no setor, ligado principalmente a outra criptomoeda meme, a dogecoin. O empresário chegou a se referir ao ativo como a "criptomoeda do povo" e revelou que se interessou no projeto após seus funcionários falarem sobre a memecoin com ele.

Desde então, Musk realizou diversas publicações no X com críticas e elogiados ao ativo digital, resultando em valorizações e quedas da criptomoeda. Poucos meses após adquirir a rede social, Musk chegou a trocar o símbolo do Twitter por algumas horas pelo símbolo da dogecoin, fazendo o ativo disparar.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Já em novembro deste ano, o ativo voltou a disparar após a confirmação de Musk como parte do "Doge", uma nova agência governamental que será criada por Donald Trump com o objetivo de cortar gastos e burocracia no país. O nome, referência direta ao meme e à criptomoeda, fez com que o ativo disparasse novamente, sendo um dos mais beneficiados pela vitória de Trump nas eleições presidenciais de 2024.

Também em 2024, um grupo de investidores desistiu de uma ação coletiva aberta contra Musk e que solicitava que o bilionário pagasse uma indenização de US$ 258 bilhões (R$ 1,59 trilhão, na cotação atual), acusando-o de manipular o preço do ativo para lucrar com as variações. A Justiça dos EUA entendeu que não houve uma manipulação clara de preço.