Elon Musk confirma que agora é possível comprar um Tesla usando bitcoin

Após iniciar a semana em em uma baixa de pouco mais de 5%, o bitcoin teve mais uma súbita alta motivada por uma série de comentários de Elon Musk. Nessa quarta-feira (24), o fundador e CEO da Tesla, informou que a empresa passará a aceitar bitcoins como forma de pagamento. Após as menções de Elon, a criptomoeda subiu mais de 4%, ultrapassando novamente os 56 mil dólares.

"Agora você pode comprar um Tesla com bitcoin", informou Elon Musk

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

Os comentários de um dos maiores nomes da indústria automobilística não pararam por aí. O empreededor disse também que a empresa está utilizando apenas software interno e rodando os seus próprios nós na rede, sem depender de nenhum terceiro e completou informando que os bitcoins pagos à Tesla serão mantidos pela empresa, ou seja, não serão convertidos para dólares ou qualquer outra moeda fiduciária.

"Tesla está usando apenas software interno e de código aberto e opera nós de bitcoin diretamente. Bitcoins pagos à Tesla serão mantidos, e não serão convertidos em moedas fiduciárias", complementou o CEO da Tesla.

Durante a madrugada, milhares de usuários do Twitter, Instagram e Reddit perceberam o novo meio de pagamento que foi incluído no site da Tesla dos EUA, então as publicações de Elon foram a confirmação de que, pela primeira vez, se tornou possível realizar a compra de um automóvel da empresa utilizando criptomoedas. Entretanto, o empresário deixou claro que, no momento, as compras com bitcoin só estão disponíveis nos EUA, mas que o recurso estará disponível em outros países ainda este ano.

"O recurso de compra com bitcoin estará disponível fora dos EUA este ano".

O suporte da empresa criou uma página em seu site para auxiliar os usuários com suas dúvidas. A Tesla alerta que os pagamentos devem ser realizados através de uma única carteira de bitcoins e pede encarecidamente que os usuários tomem cuidado ao realizar a transferência, porque ela não pode ser revertida caso seja enviada para o endereço incorreto. No processo de compra, fica claro que a Tesla não possui um endereço único de recebimento dos bitcoins, então cada pedido possui um endereço para pagamento único.

A montadora americana realizou um investimento de 1,5 bilhão de dólares no bitcoin em 2021, como uma maneira de se prevenir dos impactos econômicos gerados pela pandemia e ainda ter a possibilidade de auferir lucros com sua posição na criptomoeda.

