Elon Musk compara dólar com criptomoedas usadas em golpes e cria polêmica

O bilionário Elon Musk compartilhou na última terça-feira, 12, uma opinião polêmica sobre o dólar. Em uma publicação no X, antigo Twitter, ele reproduziu um texto que compara a moeda norte-americana a criptomoedas que são usadas em golpes no mercado,

O texto compartilhado começa repassando informações sobre uma "criptomoeda de golpe", destacando o quanto esse tipo de ativo está "ficando cada vez mais maluco" em relação às suas características e funcionamento. Em seguida, o autor original da publicação descreve o ativo.

Entre as características, estão "US$ 27 trilhões em circulação, uma oferta ilimitada, apenas 1 nó de verificação, 25% de toda a oferta disponível foi criada nos últimos seis meses e 1% dos investidores controlam 30% de toda a oferta".

Apesar de descrever o ativo usando termos comuns do mercado de criptomoedas, no fim do texto o autor comenta que estava "brincando" e que, na verdade, estava descrevendo as atuais características de mercado do dólar, criticando a moeda norte-americana.

A publicação de Musk criou uma nova polêmica na rede social controlada por ele. Entusiastas das críticas ao dólar reforçaram seus posicionamentos e defenderam as criptomoedas como uma alternativa. Já os críticos do mundo cripto citaram a segurança do dólar, seus casos de uso e ampla utilização. Musk não falou mais sobre o tema desde então.

Elon Musk e criptomoedas

Musk é associado principalmente ao dogecoin, uma criptomoeda meme que já foi citada e defendida em inúmeras ocasiões pelo bilionário ao longo dos anos. Em julho de 2023, ele chegou inclusive a substituir o símbolo do X, então ainda chamado de Twitter, pelo símbolo do dogecoin.

A compra do Twitter por Musk também animou muitos investidores de criptomoedas, que apostavam que o executivo incluiria as moedas digitais — em especial o dogecoin — como moedas oficiais da rede social para transações.

Desde então, o executivo avançou em seus planos para tornar o X um aplicativo financeiro, com negociação de ativos e transações entre usuários. Entretanto, as criptomoedas quase nunca são citadas como uma opção de uso na rede social.

Ao mesmo tempo, o bilionário parece estar se afastando das criptomoedas. Atualmente, Elon Musk enfrenta um processo bilionário em que é acusado de manipular o preço do dogecoin e lucrar após influenciar investidores a migrar para o ativo por meio de seus comentários no Twitter.

