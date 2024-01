Elon Musk diz que "está aberto" a usar bitcoin para pagamentos no X

O bilionário Elon Musk afirmou na última quarta-feira, 10, que "está aberto" à ideia de integrar o bitcoin ao X, antigo Twitter, e usar a criptomoeda como uma opção de pagamento e transações para usuários. Por outro lado, ele disse que "pensa muito pouco" na possibilidade, indicando que ela não é uma prioridade no momento.

Durante sua participação em uma transmissão ao vivo no X, Musk foi questionado pela megainvestidora de Wall Street Cathie Wood se ele consideraria incluir o bitcoin como parte da infraestrutura da rede social. O bilionário respondeu que "está aberto à ideia de usar o bitcoin, mas das coisas que eu penso atualmente, eu penso muito pouco no bitcoin".

O comentário mostra que o tema não tem sido uma prioridade para Musk. Em dezembro, ele também comentou que "quase nunca" pensa em criptomoedas, apesar do seu longo histórico de envolvimento no setor e diversas publicações em redes sociais citando os ativos digitais.

"Eu não passo muito tempo pensando em criptomoedas, na verdade quase nunca", disse o executivo à época. "Mas eu penso há muito tempo sobre o dinheiro e sobre a natureza do dinheiro. O que é dinheiro? É realmente um banco de dados para a alocação de recursos", afirmou.

Ainda na conversa com Wood nesta semana, Musk foi questionado sobre possíveis moedas, incluindo o bitcoin, que poderiam ser usadas em Marte. O bilionário tem como objetivo colonizar o planeta até o ano de 2050. O dono do X respondeu que "você até poderia usar o bitcoin até um certo ponto, mas seria difícil usá-lo em Marte". Para ele, a melhor alternativa seria criar uma rede própria no planeta com uma moeda para uso.

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal para você. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.

Elon Musk e criptomoedas

Musk é associado principalmente ao dogecoin, uma criptomoeda meme que já foi citada e defendida em inúmeras ocasiões pelo bilionário ao longo dos anos. Em julho deste ano, ele chegou inclusive a substituir o símbolo do X, então ainda chamado de Twitter, pelo símbolo do dogecoin.

A compra do Twitter por Musk também animou muitos investidores de criptomoedas, que apostavam que o executivo incluiria as moedas digitais — em especial o dogecoin — como moedas oficiais da rede social para transações.

Desde então, o executivo avançou em seus planos para tornar o X um aplicativo financeiro, com negociação de ativos e transações entre usuários. Entretanto, as criptomoedas quase nunca são citadas como uma opção de uso na rede social.

Ao mesmo tempo, o bilionário parece estar se afastando das criptomoedas. Atualmente, Elon Musk enfrenta um processo bilionário em que é acusado de manipular o preço do dogecoin e lucrar após influenciar investidores a migrar para o ativo por meio de seus comentários no Twitter.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok