Eleição na Argentina faz preço do bitcoin bater recorde em relação ao peso

O preço do bitcoin pode ser medido de diversas formas, e uma delas é na conversão de valor para moedas fiduciárias. Apesar da cotação mais conhecida ser em relação ao dólar, qualquer moeda pode ser usada como referência, incluindo o peso argentino. Entretanto, o quadro econômico e político da Argentina está gerando uma discrepância nessa cotação.

Dados divulgados pela corretora de criptomoedas Ripio, que é argentina, apontam que a cotação do bitcoin em pesos chegou ao maior valor em 12 meses no nesta quinta-feira, 17. Atualmente, 1 bitcoin é equivalente a 21,2 milhões de pesos argentinos, um valor que não havia sido registrado em nenhum outro momento do ano. Além disso, o recorde foi atingido mesmo em meio à lateralização da criptomoeda em relação ao dólar, alternando entre US$ 28 mil e US$ 30 mil.

Para entender o caso, é preciso entender a própria situação política e econômica da Argentina. Em primeiro lugar, as cotações apresentadas pelas corretoras do país divergem da própria cotação oficial, que se basei na taxa de câmbio divulgada pelo governo. Oficialmente, 1 bitcoin é equivalente, no momento, a 9,6 milhões de pesos argentinos. Na prática, a história é outra.

N chamado dólar blue, que é a taxa de câmbio com livre negociação no mercado e mais usada pela população e pelas corretoras, a moeda argentina está mais desvalorizada em relação ao dólar, o que leva a essa diferença. E, nas últimas semanas, a desvalorização se intensificou. Com isso, há também um impacto na relação entre o peso e o bitcoin, já que a moeda argentina está perdendo valor.

Crise na Argentina

Um dos fatores que levam a essa desvalorização é o quadro econômico do país, que enfrenta há anos uma forte crise econômica. A inflação da Argentina ultrapassou a casa dos 50% nos últimos 12 meses e tem resistido a esforços do banco central do país para contê-la. Ao mesmo tempo, o país tem dificuldade de pagar suas dívidas e poucas reservas internacionais, dificultando a resolução da crise.

Por outro lado, porém, o cenário político também não está ajudando a economia do país. No último final de semana, a Argentina realizou as prévias obrigatórias da eleição presidencial, cujo resultado surpreendeu pela vitória de Javier Milei. O candidato possui uma série de propostas polêmicas, incluindo a extinção do banco central argentino e a substituição do peso pelo dólar.

Apesar da vitória de Milei nas eleições não ser uma certeza, o quadro preocupa investidores e aumentou a valorização do dólar ante o peso, refletindo no bitcoin. O próprio Milei já elogiou o ativo, mas não dá sinais de que pretende fazer o mesmo que o governo de El Salvador e transformar a criptomoeda em uma moeda legal.

