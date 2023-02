Electrolux entra no metaverso para criar experiência imersiva em compras

A Eletrolux anunciou uma experiência que une o metaverso e o mundo físico para seus clientes na hora das compras. A imersão poderá ser realizada em 11 outlets próprios da empresa, localizados em Curitiba e em São Paulo, e em uma sala disponível na sede da GT Building, na capital paranaense.

Nesses locais, segundo a empresa, será possível visitar por meio de um óculos de realidade virtual o empreendimento OÁS no metaverso e andar por um apartamento de mais de 280 metros quadrados. O usuário poderá ter contato com 15 eletrodomésticos, como refrigerador, cooktop de indução, batedeira, cervejeira, air-fryer, máquina lava e seca, cafeteira e ar-condicionado.

Também será possível ver informações relevantes sobre os produtos, como suas características sustentáveis, vídeos exploratórios e infográficos, para apoiar a decisão dos consumidores. Os produtos podem ser comprados na própria experiência em realidade virtual, já com entrega e montagem de acordo com a definição feita no ambiente digital.

“Estar no metaverso permite que muitas pessoas que não têm a oportunidade de ir até uma loja ver e manusear nossos produtos, façam isso de forma remota, sem perder todos os aspectos dessa experiência", afirma Nelson Scarpin, Head de Ownership Solutions Sales e New Business Development da Electrolux América Latina.

Ele ressalta que "pelo metaverso, é possível abrir uma geladeira, por exemplo, e ver a altura das prateleiras, quantas garrafas cabem na porta e até se uma melancia cabe na gaveta. E isso pode ser feito a hora que o consumidor quiser, sem que seja necessário esperar o shopping abrir”.

Compra física no ambiente digital

No projeto desenvolvido pela AeonVR, é possível, por exemplo, que um casal entre junto, até mesmo com o corretor, para conhecer os ambientes. Cada um pode ver o outro por meio de avatares, visualizar para onde apontam e, também, conversar. De acordo com os criadores, a interação entre usuários é “mais uma camada para que o cérebro acredite que a experiência que está vivendo é real".

“Os ambientes estão construídos e disponíveis dentro de uma plataforma proprietária de metaverso, o que permite que usuários interajam com outras pessoas que estejam conectados à plataforma, mesmo que em diferentes localidades. Mostramos no virtual o que o consumidor terá no real”, explica Ricardo Takeyama, Head de IT Consumer Solutions da Electrolux.

