Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

El Salvador vai transferir R$ 3,7 bilhões em bitcoin para se proteger de 'ameaça' ao ativo

País afirmou que pretende dividir ativos em múltiplas carteiras digitais como forma de proteção contra possíveis invasões

Bitcoin: El Salvador vai transferir unidades da criptomoeda (NurPhoto/Getty Images)

Bitcoin: El Salvador vai transferir unidades da criptomoeda (NurPhoto/Getty Images)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 14h45.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

O governo de El Salvador anunciou nesta semana que pretende realizar uma transferência com todas as unidades de bitcoin que o país acumulou nos últimos anos. O motivo seria uma "ameaça" crescente para a criptomoeda devido ao avanço de uma tecnologia emergente: a computação quântica.

Atualmente, El Salvador possui 6.286 unidades da criptomoeda, avaliadas em mais de US$ 686 milhões (R$ 3,7 bilhões, na cotação atual). O ativo também é uma das moedas de curso legal do país e tem sido intensamente defendido pelo presidente da nação, Nayib Bukele.

Até então, todas as unidades estavam sendo armazenadas em uma única carteira digital. A ideia agora é dividir e espalhar esses ativos em múltiplas carteiras. "Essa ação está alinhada às melhores práticas em gestão de bitcoin e prepara o mercado para potenciais desenvolvimentos em computação quântica", afirma o governo.

Segundo El Salvador, "computadores quânticos têm a capacidade teórica de quebrar a criptografia de chave pública-privada" que é a base dos algoritmos que garantem a segurança e inviolabilidade da rede blockchain da criptomoeda. Há um risco, portanto, que a sua quebra facilitasse invasões e roubos de ativos.

"Essa criptografia sustenta não apenas o bitcoin, mas também muitos sistemas cotidianos, como bancos, e-mails e comunicações", ressaltou o país. Como forma de dificultar o roubo desses ativos, o governo vai distribuir 500 unidades por carteira, movimento que reduziria a "exposição a ameaças quânticas".

"Ao dividir os fundos em quantias menores, o impacto de um potencial ataque quântico é minimizado. Anteriormente, um único endereço era reutilizado para fins de transparência, expondo chaves públicas continuamente e, teoricamente, dando a um invasor quântico tempo ilimitado para descobrir chaves privadas", explicou o país.

  • O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

O governo afirma que "essa abordagem combina uma mitigação robusta de risco quântico por meio da diversificação de endereços e exposição limitada por endereço com um compromisso com a transparência".

Apesar dos temores de El Salvador, especialistas ressaltam que a computação quântica está longe de chegar a um nível que permitiria a quebra dos algoritmos de blockchains e roubo de criptomoedas. Até lá, a expectativa é que o próprio mercado crie algoritmos resistentes, evitando essas invasões.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasBlockchainCriptoativos

Mais de Future of Money

Galípolo: BC vai lançar regras específicas para mercado cripto em 2025

EXCLUSIVO: Eletrobras lança operação de mineração de bitcoin com foco em data centers

Bitcoin hoje: em US$ 112 mil, criptomoeda deve manter tendência de alta

Tokenização sustentável: como funcionam as criptos ambientais

Mais na Exame

Marketing

Instituições de ensino ou marcas em disputa de mercado? As universidades no divã

Mundo

Índia alerta para necessidade de garantir comércio global estável em meio a tarifas de Trump

Casual

Cantora Angela Ro Ro morre aos 75 anos

Brasil

Bolsonaro pede autorização ao STF para realizar procedimento em hospital