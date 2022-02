El Salvador tem sua nota de risco de crédito rebaixada após Lei Bitcoin

A Fitch, uma das três principais agências de avaliação de crédito no mundo junto com S&P e Moody's, rebaixou a nota de El Salvador em risco de crédito de B- para CCC. Uma das principais razões por trás da decisão é o fato de do país usar o bitcoin como moeda de curso legal, além de entender que existe muito poder nas mãos do seu governante atual, Nayib Bukele.

Na escala dos riscos de crédito, o B- representa um país com muitos riscos, mas com margem de segurança, mesmo que limitada. Nesta classificação, as dívidas ainda estão sendo pagas, embora existam dúvidas a cerca de por quanto tempo isso pode continuar. Já a classificação CCC, por outro lado, indica risco de crédito substancial, ou seja, pouquíssima margem de segurança e risco real de calote.

Segundo o relatório, os riscos de inadimplência cresceram devido às dívidas de curto prazo, como um empréstimo de 800 milhões de dólares, com data de pagamento em janeiro de 2023, déficit fiscal elevado, e poucas opções de crédito dentro do próprio país. As reservas em bitcoin de El Salvador também podem deixar as negociações com o FMI mais difíceis, causando impossibilidade de conseguir crédito fora do país, já afetada pelas altas taxas praticadas.

A relação entre o PIB e a dívida do país governado por Nayib Bukele deve crescer 86,9% em 2022, escreveu a Fitch, deixando dúvidas a cerca da confiabilidade do país em honrar suas dívidas.

Apesar de ter crescido mais de 10% em 2021, após uma retração de quase 8% no ano anterior, a Fitch espera um crescimento de somente 3,5% em 2022 para El Salvador. É esperado que o governo anuncie medidas que aumentem a arrecadação, mas a escala e implementação de tais medidas continuam incertas.

O relatório conclui “A avaliação de El Salvador é sustentada por um desenvolvimento humano e indicadores governamentais acima de seus pares, assim como a história macroeconômica e estabilidade financeira. Porém, dívidas altas do governo, história recente de calote em uma dívida relacionada a um fundo de pensão e pouco potencial de crescimento, seguram o país”

El Salvador é manchete frequente no mundo dos criptoativos desde que seu presidente tornou o bitcoin moeda de curso legal do país. No mês passado, a reserva local chegou a perder 26% de seu valor quando o mercado cripto sofreu a maior queda de preços dos últimos meses.

