El Salvador propõe isenção de impostos para investimentos em bitcoin

Um assessor do governo de El Salvador anunciou que o país pretende garantir isenção de impostos sobre ganho de capital com bitcoin para investidores estrangeiros no país.

O país da América Central, que se tornou na última semana o primeiro do mundo a reconhecer o bitcoin como moeda de curso legal, busca encorajar investimentos estrangeiros, como noticiou o France24, citando a agência de notícias internacional AFP.

“Se uma pessoa tem ativos em bitcoin e gera bons lucros, não haverá taxas”, afirmou Javier Argueta, assessor jurídico do presidente de El Salvador, Nayib Bukele. “Não haverá taxas a serem pagas com o aumento de capital ou renda”.

Sobre as preocupações quanto à estabilidade econômica, dado a volatilidade inerente do bitcoin, Argueta disse que as transações seriam suspensas temporariamente se houver a possibilidade de seu valor colapsar.

Argueta adicionou que a carteira digital que El Salvador desenvolve para o uso de seus habitantes irá conter “mecanismos relevantes” de rastreamento para mitigar riscos a cerca do uso do bitcoin para atividades ilegais.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

