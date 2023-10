El Salvador lança operação de mineração de bitcoin usando energia de vulcão

A Volcano Energy, uma empresa de parceria público-privada, anunciou nesta quinta-feira, 5, que a primeira instalação de mineração de bitcoin com uso de energia de um vulcão está oficialmente em operação em El Salvador. O projeto foi batizado de Lava Pool e é baseado na chamada energia geotérmica.

A energia geotérmica é obtida a partir do calor gerado por vulcões ou outras fontes do calor gerado no interior da Terra. Esse calor é, então, usado para aquecer uma certa quantidade de água, que é transformada em vapor e, então, movimenta turbinas e geradores, resultando em energia elétrica.

O objetivo do governo de El Salvador com a Volcano Energy - da qual é um dos donos - é aproveitar o potencial de geração de energia do Vulcão Santa Ana para viabilizar uma operação de mineração de bitcoin totalmente renovável, sem usar fontes de energia poluentes.

De acordo com um comunicado divulgado pela Volcano Energy, a instalação já está em operação e usa "energia renovável geotérmica abundante". A projeção é que a operação gere 23% de todas as receitas líquidas do governo de El Salvador nos próximos anos, se dedicando exclusivamente à mineração de bitcoin.

Gerson Martinez, CSO da Volcano Energy, afirmou que "nossa visão é criar uma empresa de energia e mineração de bitcoin verticalmente integrada, cujo valor seja agregador para os investidores e para todos os cidadãos salvadorenhos. Estamos entusiasmados em lançar o Lava Pool em parceria com a Luxor Technology, líder do setor no desenvolvimento de produtos e serviços de mineração de bitcoin para mineradores".

El Salvador e bitcoin

O comunicado destaca ainda que o projeto busca "ajudar a impulsionar os esforços contínuos de El Salvador para integrar o bitcoin na sua infraestrutura energética. Com uma riqueza de recursos energéticos renováveis, os mineradores de bitcoin no país podem ajudar a desempenhar um papel fundamental no reforço da economia de novos projetos de energia".

A ideia é que as iniciativas de mineração possam "fornecer receitas imediatas para esses projetos, especialmente em regiões remotas, ao mesmo tempo que oferecem capacidades flexíveis de gestão de carga para apoiar a rede durante picos de demanda ou períodos de estresse".

"Além disso, El Salvador pretende reinvestir os lucros gerados pela mineração de bitcoin na melhoria da infraestrutura de transmissão e distribuição de energia, fortalecendo os sistemas energéticos do país. Esta abordagem multifacetada não só promove a segurança energética, mas também estabelece as bases para o crescimento econômico, o avanço tecnológico e um futuro sustentável", diz a empresa.

Para custear a operação, o governo de El Salvador emitiu neste ano os chamados "Volcano Bonds", títulos de investimento especiais atrelados ao bitcoin. O produto já captou mais de US$ 1 bilhão e tem atraído cada vez mais a atenção de grandes gestoras e bancos. Recentemente, o país completou dois anos com o bitcoin como moeda oficial.

