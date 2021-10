El Salvador dá desconto na gasolina a quem abastecer pagando com bitcoin

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou que os consumidores locais podem desfrutar de uma redução de US$ 0,20 por galão nos preços da gasolina. Para ganhar o desconto, é necessário utilizar a carteira digital do governo local, "Chivo", ao realizar o pagamento.

Descrevendo a notícia como “uma notícia positiva para o bolso dos salvadorenhos”, o presidente anunciou o subsídio via Twitter nesta quinta-feira. De acordo com uma tradução aproximada, Bukele afirmou:

“A estatal Chivo negociou com as maiores empresas de postos de gasolina do nosso país, para que a partir de amanhã, seus postos vendam cada galão de combustível a US$ 0,20 mais barato, com a carteira Chivo.”

Bukele enfatizou que não há limite para o desconto e que qualquer pessoa ou empresa local pode ter acesso ao desconto. Ele acrescentou que o desconto apagará “vários aumentos no preço internacional dos combustíveis” e “reduzirá os custos de transporte nas cadeias de abastecimento”.

No entanto, alguns salvadorenhos parecem não estar convencidos de que o subsídio acaba beneficiando o público, com o usuário do Twitter Adan 3840 respondendo:

“Esses 20 centavos virão de todos nós, certo? O posto não perde, aí depois vai a restituição paga com os impostos até de quem anda a pé ”.

Outros foram irônicos em relação à decisão do governo de oferecer o desconto apenas para aqueles que pagam usando a Chivo, com outra conta do Twitter questionando por que o governo não agiu para oferecer alívio sobre os preços dos combustíveis em uma data anterior.

Paralelamente à notícia, Bukele revelou ainda que autorizou um fundo destinado a “estabilizar” o preço interno do gás de cozinha. O presidente afirmou que, embora o mercado internacional tenha planejado um aumento de 1,17 dólar no preço dos cilindros de 25 libras de gás, os salvadorenhos terão “uma ligeira redução” no custo.

Ele acrescentou que o governo vai absorver o aumento por apenas um ano, lembrando que eventuais reduções nos preços globais do gás também serão repassadas aos consumidores no período.

El Salvador se tornou o primeiro país a reconhecer o bitcoin como moeda de curso legal em 7 de setembro. Mais tarde naquele mês, Bukele afirmou que um terço dos salvadorenhos já utiliza a Chivo menos de três semanas após seu lançamento.

No entanto, os observadores expressaram ceticismo em relação aos relatos de Bukele sobre o aumento da adoção de criptomoeda, com o crítico e autor David Gerard afirmando que as autoridades salvadorenhas estão "alimentando Bukele com números que o agradam" e que "desmoronam ao menor exame".

Em seu boletim informativo Attack of the 50 Foot Blockchain, Gerard analisou as métricas de uso do Chivo relatadas por Bukele para concluir que a carteira apoiada pelo governo "estaria fazendo mais transações por dia do que a Visa em todo o mundo" se os dados do presidente fossem precisos.

