El Salvador aproveita queda no preço para comprar mais 100 bitcoins

O governo de El Salvador comprou mais 100 bitcoins, segundo uma publicação do presidente Nayib Bukele na sexta-feira, 26, enquanto o preço da maior criptomoeda por capitalização de mercado caiu para cerca de 54 mil dólares.

“El Salvador acabou de comprar a queda. 100 moedas extras adquiridas com desconto ”, disse Bukele.

O preço do bitcoin caiu cerca de 8% nesta sexta-feira, 26, e está em torno de 54.237 dólares, com o abalo do mercado a partir do medo da nova variante do COVID-19.

O bitcoin se tornou oficialmente uma moeda de curso legal em El Salvador em setembro, três meses depois da aprovação da Lei do Bitcoin.

No dia 20 de novembro, Bukele afirmou que o país vai construir uma cidade inteira baseada no bitcoin, durante apresentação na Bitcoin Week, em El Salvador.

Texto traduzido por Mariana Maria Silva e republicado com autorização da Coindesk

