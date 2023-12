El Salvador aprova lei que oferece cidadania a investidores de bitcoin

O Congresso de El Salvador teria aprovado uma lei de migração que concede cidadania acelerada a estrangeiros que fizerem "doações" de bitcoin para programas governamentais de desenvolvimento social e econômico.

A lei foi aprovada em 21 de dezembro com o apoio do partido Novas Ideias de Nayib Bukele, de acordo com uma reportagem da Reuters.

Espera-se que a lei entre em vigor nos próximos dias.

Bukele renunciou temporariamente ao cargo de presidente para se dedicar à campanha pela reeleição. O pleito está marcado para 4 de fevereiro de 2024. Bukele liderou a revolução do bitcoin em El Salvador quando tornou a criptomoeda moeda de curso legal em setembro de 2021.

O governo salvadorenho não fez um anúncio oficial sobre a nova lei, mas o Escritório Nacional do Bitcoin (ONBTC) republicou várias postagens no X (antigo Twitter) compartilhando a notícia. O ONBTC é uma unidade administrativa especial que gerencia todos os projetos relacionados ao bitcoin e criptomoedas desenvolvidos em todo o país.

O Cointelegraph entrou em contato com o Escritório Nacional de Bitcoin de El Salvador para obter comentários sobre a aprovação da lei, mas não recebeu uma resposta imediata.

O projeto de lei foi rotulado como um "interesse vital" de Bukele – de acordo com a Reuters. Muitos projetos relacionados ao bitcoin no país estão sendo liderados atualmente por entusiastas do bitcoin de países estrangeiros.

"Estrangeiros altruístas interessados em apoiar o desenvolvimento econômico, social e cultural de El Salvador... doando bitcoin", diz o projeto de lei.

A Reuters disse que a lei não cita um valor mínimo para as doações.

A aprovação da lei ocorre cerca de duas semanas depois que El Salvador lançou o "Visto da Liberdade" do bitcoin para estrangeiros dispostos a investir US$ 1 milhão em bitcoin ou Tether no país da América Central.

Esta é uma história em desenvolvimento, e mais informações serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

