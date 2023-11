Ecossistema de camada 2 da Ethereum deve continuar a evoluir com tecnologias diversas, diz criador

O ecossistema de camada 2 da Ethereum provavelmente continuará a evoluir com abordagens tecnológicas diversas, de acordo com o cofundador Vitalik Buterin.

O cofundador do blockchain de smart contract explorou a paisagem atual do ecossistema de escalabilidade da Ethereum em seu blog pessoal, com vários protocolos de camada 2 diferindo em suas abordagens para trazer maior capacidade de escalabilidade, menores custos e segurança aumentada.

Conforme destacado por Buterin, os rollups da Máquina Virtual Ethereum (EVM) pioneirizados por Arbitrum, Optimism, Scroll e mais recentemente, Kakarot e Taiko, melhoraram drasticamente a respectiva segurança de suas soluções.

"Diferentes tipos de camada 2", publicou Vitalik Buterin no X.

Enquanto isso, “projetos de sidechain” como o Polygon também desenvolveram suas próprias soluções de rollup. Buterin também destaca “quase-EVMs” como zkSync, extensões como Arbitrum Stylus e pioneiros de prova de conhecimento zero como Starknet como players importantes impulsionando a tecnologia de escalabilidade para o ecossistema:

“Uma das consequências inevitáveis disso é que estamos vendo uma tendência dos projetos de camada 2 se tornarem mais heterogêneos. Eu espero que esta tendência continue, por algumas razões-chave.”

Buterin observa que alguns projetos atualmente existindo como camadas independentes 1 estão procurando se aproximar mais do ecossistema Ethereum e potencialmente se tornarem camadas 2 do ecossistema.

Esse tipo de transição permanece difícil, já que uma abordagem “de uma vez só” causaria uma diminuição na usabilidade, dado que a tecnologia ainda não está em um estágio onde ela pode ser completamente incluída na tecnologia de rollup. Enquanto isso, adiar tal transição corre o risco de “sacrificar o ímpeto e ser tarde demais para ser significativo”.

Soluções em blockchain

Buterin também observa que alguns projetos centralizados, não Ethereum, querem dar aos usuários maiores garantias de segurança e estão buscando soluções baseadas em blockchain. Historicamente, esses tipos de projetos teriam procurado “cadeias de consórcios permissionadas” para alcançar isso:

“Realisticamente, eles provavelmente só precisam de um nível ‘meio-termo’ de descentralização. Além disso, seu frequentemente alto nível de throughput os torna inadequados mesmo para rollups, pelo menos a curto prazo.”

Por último, Buterin considera aplicações não financeiras como jogos e plataformas de mídia social que querem ser descentralizadas, mas não precisam de altos níveis de segurança. Destacando um caso de uso de mídia social, Buterin observa que diferentes partes do aplicativo exigiriam funcionalidades separadas:

“Atividades raras e de alto valor, como registro de nome de usuário e recuperação de conta, devem ser feitas em um rollup, mas atividades frequentes e de baixo valor como postagens e votos precisam de menos segurança.”

Ele acrescenta que uma falha na cadeia levando ao desaparecimento de um post de um usuário seria um “custo aceitável”, enquanto uma falha semelhante levando à perda de uma conta seria muito mais séria.

Buterin também observa que os custos associados ao pagamento de taxas de rollup podem não ser aceitáveis para usuários que não são do blockchain, enquanto usuários anteriores do blockchain estão acostumados a pagar preços muito mais altos para interações on-chain.

O cofundador da Ethereum então se aprofunda nos trade-offs entre diferentes soluções de rollup e sistemas que oferecem variadas capacidades de escalabilidade para o ecossistema. A "conectividade" à Ethereum depende da segurança de retirar para a Ethereum das camadas 2 e da segurança de ler dados do blockchain Ethereum.

Buterin observa que alta segurança e estreita conectividade são importantes para algumas aplicações, enquanto outras requerem algo mais frouxo em troca de maior escalabilidade:

"Em muitos casos, começar com algo mais frouxo hoje e passar para um acoplamento mais apertado na próxima década à medida que a tecnologia melhora, pode ser o ideal."

O próximo hard fork programado da Ethereum está definido para introduzir o EIP-4844, comumente referido como "proto-dank sharding". O EIP deverá aumentar drasticamente a quantidade de disponibilidade de dados da rede. Buterin também observa que melhorias na compressão de dados permitem maior funcionalidade.

