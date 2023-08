Economia tokenizada: a nova fronteira para marcas e negócios

À medida que navegamos no vasto oceano digital de nosso tempo, muitas mudanças já estão acontecendo. Eu sou o Caio Barbosa da Lumx e vou explorar com vocês como marcas e negócios estão no epicentro de uma evolução tecnológica, impulsionada pela emergente "economia tokenizada", ancorada na poderosa tecnologia blockchain. Aqui, explorarei como essa combinação tem potencial para revolucionar estratégias e o próprio modus operandi dos negócios.

Blockchain e transparência

Quando falamos de blockchain, frequentemente mencionamos "transparência" e "confiabilidade". Mas, o que isso realmente significa para negócios e consumidores? Em sua essência, o blockchain permite que transações e registros de qualquer natureza sejam inscritos em uma espécie de 'livro-razão' digital, visível a todos e imutável, o que traz maior segurança e evita fraudes digitais.

Dessa forma, o blockchain serve como um banco de dados aberto e descentralizado, o que destrava inúmeras possibilidades de integrações e compartilhamento de dados entre indivíduos e instituições.

Blockchain e Web3

O termo "Web3" refere-se à terceira era da web, uma evolução da nossa atual Web2. Na Web3, os sistemas e aplicações são construídos sobre a tecnologia blockchain, facilitando uma abordagem mais descentralizada à Internet.

Ao contrário da Web2, onde gigantes da tecnologia mantém domínio quase exclusivo sobre dados e informações, a Web3 dá o poder de volta ao usuário, permitindo-lhes ter propriedade, controle e, acima de tudo, segurança sobre seus dados. Essa conexão entre a Web3 e o blockchain inaugura um universo onde a confiança é tecida no código e a descentralização é a norma, não a exceção.

O impacto revolucionário no setor de saúde

Imagine um futuro onde o setor de saúde é fluido e sem costuras. Quem nunca se viu perdido em meio a uma montanha de registros médicos, ou precisou explicar toda a sua vida em uma consulta? Com o blockchain e a economia tokenizada, pode haver uma solução: um histórico médico unificado, armazenado de forma segura e imutável, acessível e compartilhável com o clique de um botão. Cada consulta, diagnóstico e prescrição seriam registrados, garantindo informações não só acessíveis, mas também corretas e atualizadas.

Usuários e empresas poderiam facilmente compartilhar informações entre si atreladas a uma finalidade específica por um tempo determinado, e revogar esse acesso quando desejarem, de maneira análoga ao que acontece com o Open Finance - com a principal diferença na descentralização e transparência dos dados.

Reinventando o marketing no mundo da Web3

No reino do marketing, imagine uma era onde a primeira impressão de uma marca para com seu cliente não é uma propaganda, mas um gesto de boas-vindas na forma de uma transação facilitada. O conceito de taxas de gás no blockchain - "pedágios" pagos para cada transação realizada na rede - pode ser um entrave para novos usuários, mas e se as marcas patrocinassem essas taxas, assim como as lojas oferecem frete grátis para atrair clientes? Seria um convite sem barreiras para explorar um novo universo digital.

O desenvolvimento de negócios está sendo redefinido por tecnologias como o blockchain e os conceitos inerentes à economia tokenizada. Ao acolher essa onda de inovação, as marcas têm a chance de se reconectar com seus consumidores, oferecer serviços aprimorados e posicionar-se como líderes em uma era de transformação digital.

À medida que este movimento ganha tração, a adaptabilidade e inovação, desde que tragam resultados, serão os verdadeiros diferenciais em um mercado cada vez mais dinâmico. Enquanto nos preparamos para navegar neste novo território, a pergunta permanece: Quão preparado está o seu negócio para essa nova era?

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok