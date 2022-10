Economia na era digital: Confira o que Lula já falou sobre o assunto

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu as eleições presidenciais no Brasil com pouco mais de 50,9% dos votos válidos e será o novo presidente do país. O TSE declarou oficialmente Lula presidente as 19h57, com 98,8% das urnas apuradas.

Lula, como é conhecido, já foi presidente do Brasil entre 2003 e 2010. Desde que deixou de ser presidente, Lula sofreu diversas acusações de corrupção e chegou a ser preso durante as investigações da Lava-Jato, que teve diversos episódios relacionados com criptoativos com hackers sendo pagos com bitcoin para 'vazar' informações da investigação.

No entanto, no decorrer do processo da Lava Jato, Lula foi solto e suas condenações revistas e contestadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Embora Lula nunca tenha mencionado bitcoin diretamente entre suas propostas de governo ou discursos ao longo da campanha, o tema permeou a campanha do petista. Mais especificamente, na última semana de campanha, o então candidato anunciou o registro de seu plano de governo no blockchain da Decred.

No entanto, quando procurada pela EXAME, a assessoria de Lula negou o registro em blockchain. A assessoria de Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo, não retornou aos pedidos de confirmação.

Recentemente Lula, durante uma entrevista ao Flow Podcast Lula recebeu do programa um boné de um dos patrocinadores que é um jogo baseado em NFTs. Ainda no Flow Lula disse que cogita regulamentar a profissão de desenvolvedor de jogos.

Em outra ocasião, quando ainda não era candidato à Presidente da República, o Instituto Lula ministrou aulas sobre bitcoin e NFT em um módulo de um curso de economia digital.

Um dos principais aliados do próximo presidente, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, é atualmente um dos coelheiros consultivos da Binance no Brasil. No entanto, com a vitória do petista, Meireles pode ser chamado para integrar o governo e, com isso, deve deixar seu cargo na Binance.

Lula e Banco Central

Um dos temas macroeconômicos abordados por Lula durante a campanha e que guarda relação com o mercado de criptoativos diz respeito ao Banco Central, que pode ser o regulador do mercado de criptoativos no país e também deve começar a emissão do Real Digital em 2023, a CBDC nacional.

Durante a campanha, Lula minimizou a importância de um Banco Central independente, ao classificar a discussão sobre a autonomia da instituição como apenas "uma discussão a mais". Lula defende que não importa se o BC tem ou não autonomia, desde que ele tenha uma política monetária "seria" e "sem aventuras".

"O que é importante é ter um Banco Central que considere a defesa da moeda e tenha uma política monetária sem oscilações, sem nenhuma aventura. E isso nós temos", disse o presidente.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok