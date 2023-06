Economia do futuro: evento organizado por empresa cripto na Argentina apresentará tendências

No próximo 22 de junho a Usina del Arte, na capital argentina Buenos Aires, será a sede do Modular, um novo evento organizado pela Ripio com o apoio da Circle e Think & Dev. O objetivo é apresentar as últimas tendências sobre a economia digital e a Web3, conhecida como a nova fase da internet que integra blockchain, criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs).

Nos últimos anos, a tecnologia blockchain provou que pode ir muito além das criptomoedas. Um verdadeiro ecossistema de ativos poderá formar a nova fase da internet, segundo especialistas, chamada de Web3.

Nesta nova fase, o usuário poderá ser o dono do próprio conteúdo, evitando assim a monopolização de dados pelas Big Techs. O campeão mundial do skate Bob Burnquist, por exemplo, já defende o uso de plataformas do gênero para os skatistas que também criam conteúdo na internet.

Principais tendências e novidades

Durante o Modular, a intenção é explorar formas de trabalhar o potencial da tecnologia blockchain em diferentes indústrias com a ajuda de especialistas do setor. Parceiros, startups, instituições financeiras, reguladores e líderes estão confirmados para palestras, workshops e compartilharão as formas pelas quais o ecossistema cripto pode ser aplicado em diferentes negócios.

Os principais tópicos a serem discutidos incluem as últimas tendências em blockchain para impulsionar negócios, Web3 e AI; blockchains privados e a construção de uma rede global de pagamentos; adoção de stablecoins na América Latina, regulação cripto na América Latina e histórias de sucesso de adoção da tecnologia em empresas tradicionais.

Além disso, um hackathon ocorrerá entre os dias 17 e 19 de junho no escritório da Ripio em Buenos Aires. As inscrições vão até 8 de junho.

Durante o evento, a Ripio compartilhará informações relevantes sobre o mercado e apresentará algumas novidades no desenvolvimento de seus serviços e soluções. O evento é exclusivo para convidados, mas a Ripio distribuirá alguns ingressos em suas redes sociais para seus seguidores.

Com mais de 8 milhões de usuários, a Ripio é uma das principais empresas cripto na Argentina. O país, que sofre com a alta da inflação há algum tempo, viu a adoção dos criptoativos aumentar como uma forma de se proteger das oscilações na cotação da moeda local. Atualmente, a Argentina é o segundo principal mercado de criptoativos da América Latina, atrás apenas do Brasil, segundo uma pesquisa da Chainalysis.

