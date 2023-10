É possível enriquecer com a inflação? Sim, investindo nestes 3 ativos, segundo Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki, o autor do livro número 1 em finanças pessoais “Pai Rico, Pai Pobre”, voltou a recomendar o investimento em ativos como bitcoin, ouro e prata como proteção contra a inflação. O especialista acredita há anos em uma grande crise econômica mundial que pode causar até mesmo o “fim do dólar”.

Além de uma possível crise, é fato que a inflação atingiu níveis alarmantes em diversos países nos últimos anos. Para se proteger da perda no poder de compra, o bitcoin, ouro e prata seriam os ativos mais indicados, segundo Kiyosaki.

INfLATION makes the POOR &MIDDLE CLASS poorer because they work for & save dollars. Yet INFLATION makes the RICH RICHER. Why? Because today’s rich work for & save Gold, Silver, & Bitcoin.

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 18, 2023