É hora de falar de regulação? Evento sobre blockchain no RJ terá reguladores da CVM, BC e mais

Redação Exame
Publicado em 22 de junho de 2026 às 09h30.
O mercado de criptoativos tem ganhado um viés muito mais institucional nos últimos anos. Com a aprovação dos ETFs de bitcoin nos Estados Unidos e a entrada de grandes bancos e empresas, o bitcoin muda de perspectiva drasticamente desde a sua proposta inicial como sistema financeiro alternativo.
Nesse sentido, será que o setor finalmente entrou na fase de consolidação das regras e infraestrutura? Para avançar no mercado tradicional, a regulação é necessária.
O tema será destaque na próxima edição do Blockchain Rio, marcada para agosto de 2026. O evento organizado na capital carioca há quase cinco anos contará com palcos dedicados e a presença de representantes do Banco Central do Brasil e CVM, além de órgãos reguladores de outros países. A última edição contou com a presença de Gabriel Galípolo, o atual presidente do BC.
No podcast do Future of Money, recebemos Francisco Carvalho, fundador e CEO do Blockchain Rio. Ele conta por que o evento passou a atrair reguladores e delegações internacionais, como a programação foi pensada para integrar mercado tradicional e cripto, e define o que esperar para além das agendas institucionais na conferência.
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