Fabricante de motos Ducati anuncia lançamento de primeira coleção de NFTs

A Ducati, uma das maiores fabricantes de motocicletas do mundo, anunciou na última terça-feira, 25, que vai lançar sua primeira coleção de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês). Segundo a empresa, o projeto representa a sua "entrada no mundo da Web3", considerada a próxima geração da internet.

A empresa informou que vai lançar os colecionáveis no blockchain XRP Ledger, que foi criado pela Ripple. Recentemente, a companhia obteve uma vitória parcial em um julgamento nos Estados Unidos iniciada pela Comissão de Valores Mobiliários do país, a SEC, com a Justiça decidindo que a criptomoeda XRP não seria um valor mobiliário.

Ao justificar a escolha pela rede, a Ducati destacou que ela é "ultra-rápida, de baixo custo e carbono neutra". Ela explicou ainda que a Ripple seria um "parceiro para fornecimento de suporte técnico" para a iniciativa. Os NFTs ainda não ganharam uma data de lançamento.

De acordo com a fabricante de motocicletas, o projeto "confirma a importância do mundo digital para as experiências que nós oferecemos aos nossos fãs". A Ducati planeja ainda uma série de "atividades na Web3" que foram desenvolvidas a partir de "novos espaços digitais de agregação", a colação e "atividades típicas do universo Web3".

"A entrada no mundo Web3 representa a evolução natural da estratégia digital da Ducati para uma experiência que, mantendo o prazer de conduzir uma moto e partilhando a paixão com outros membros da nossa comunidade, também poderá aproveitar de novos produtos e serviços", destacou a companhia.

NFTs da Ducati

Ao falar sobre a nova coleção de NFTs, o CEO da Ducati, Claudio Domenicali, destacou que "entrar na Web3 é mais uma forma de se aproximar da comunidade da Ducati, ampliando ainda mais o número de serviços oferecidos a ela. Representa também uma oportunidade de conhecer uma nova comunidade de entusiastas de NFTs, dando-lhes a oportunidade de viver experiências únicas ao estilo Ducati e obter os ativos digitais que iremos desenvolver exclusivamente para esta nova dimensão da marca".

Já Christian Ferri, CEO da NFT PRO, empresa envolvida no projeto, disse que "a oportunidade de trabalhar com uma marca tão icônica de motocicletas é um sonho que se torna realidade para nós". "Estamos extremamente orgulhosos de ser uma parte crítica do lançamento dos NFTs da Ducati e esperamos criar mais projetos interessantes para seus fãs se envolverem", completou.

De acordo com a Ducati, novos detalhes sobre a coleção, além de outros "produtos e serviços digitais" deverão ser revelados nos próximos meses, todos com o objetivo de aumentar a conexão entre a marca e os seus fãs a partir do uso da tecnologia Web3.

